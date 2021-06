Hollændere overgiver sig: Vilde med Danmark

Langs kanalerne i den hollandske hovedstad emmer det ikke af fodboldfeber.

Men det emmer af beundring for det danske landshold, der lørdag spiller 1/8-finale på Johan Cruyff Arena i Amsterdam.

Beundring af deres spil og frem for alt beundring af deres sammenhold.

- Jeg synes, de har spillet virkelig, virkelig godt. De havde det naturligvis svært i den første kamp på grund af ulykken med Eriksen. Men jeg beundrer dem virkelig for at spille videre, lyder det fra Rijcko Littooij, der fortsætter:

- Jeg synes ikke, de skulle have spillet den kamp færdig, men jeg er virkelig glad for, at de vandt mod Rusland, og jeg håber, de kommer langt i turneringen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rijcko Littooij håber, at Danmark når langt - bare helst ikke længere end Holland. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ikke langt fra baren, hvor Littooij nød en øl med sin kammerat, møder vi designeren Peter Landa. Han har set størstedelen af Danmarks kampminutter, og han har også kun roser til overs for danskerne.

- Deres styrke er holdånden. Med undtagelse af Christian Eriksen er der ingen spillere, der er væsentligt bedre end de andre. Deres styrke er deres holdånd, hvilket gør dem til en utrolig svær modstander.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Landa har ofte været i Danmark til den københavnske modeuge, men lige i øjeblikket er det dansk fodbold og ikke dansk mode, der har hans fokus. Foto: Tariq Mikkel Khan

På en af de hundredvis af små broer i det centrale Amsterdam møder Ekstra Bladet kollegerne Harnil Bains og Quentin Lont.

Og uanset hvordan det kommer til at gå Danmark på lørdag, så har Bains allerede nu den største respekt for Kasper Hjulmands tropper.

- For mig er Danmark den moralske vinder af EURO2020, det er helt sikkert.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Harnil Bains og Quentin Lont på en af de klassiske broer i Amsterdam. Foto: Tariq Mikkel Khan

Christian Eriksen er ikke til at komme udenom, når man taler med hollænderne.

- Alle så det. Det var over det hele i fjernsynet, specielt her i Holland, fordi vi har Daley Blind, der var i en lignende situation, så alle her i Holland følte, at det var en gentagelse af noget, vi havde set før, lyder det fra Bains, der refererer til det hjertestop, som Eriksens tidligere Ajax-holdkammerat Blind fik for et år siden.

- Hvilken indvirkning havde Eriksens kollaps på dig og menneskene omkring dig?

- På kontoret taler folk om at tage førstehjælpskurser, så hvis nogen faldt om på kontoret, ville man vide, hvordan man skulle bruge en hjertestarter. Så det har helt sikkert gjort stort indtryk, uddyber Bains.

- For mig personligt er europamesterskaberne noget, der samler os. Og at se Eriksen og hvordan alle hans medspillere stod omkring ham, det føltes som ægte holdånd.

- Selvfølgelig er det dybt tragisk, men for mig personligt føltes EM endnu mere samlende, end det havde gjort tidligere. Det var et meget rørende øjeblik.

Kom tæt på landsholdsangriber Andreas Cornelius i Ekstra Bladet+ her.

I Ekstra Bladet+ kan du komme tæt på Andreas Skov Olsen og hans liv i Bologna.