Holland-forvirring: Isolation er IKKE et krav, men en 'kraftig anbefaling'

På dagens pressemøde fik Udenrigsministeriets repræsentant sagt, at det er et krav, at man isolerer sig i 10 dage ved ankomst. Det er dog ikke et krav, men en 'kraftig anbefaling', lyder det nu

På dagens pressemøde var der ikke meget at være i tvivl om: Det blev fremstillet som et krav, at man som rejsende fra Danmark til Holland skal gå i isolation i ti dage ved ankomst:

- Der er tre krav, hvis man vil ind. Man skal komme med en pcr-test, der er maks. 72 timer gammel. Man skal gå i isolation op til ti dage, men hvis man kan fremvise negativ test inden for fem dage, må man gå fri. Og så skal man medbringe det, der hedder en karantæneattest. Her skal man skrive, hvor man vil holde sin karantæne, lød det fra Erik Brøgger Rasmussen fra Udenrigsministeriet.

Men den formulering fik en storm af læsere til at henvende sig til Ekstra Bladet, fordi de på de hollandske myndigheders hjemmeside kunne læse, at der ikke er krav om isolation, men at det derimod er en 'kraftig opfordring'.

'Kraftig anbefaling'

Ekstra Bladet har derfor rettet henvendelse til Udenrigsministeriet, der forklarer, at det er komplekst stof, men at der rigtigt nok ikke er tale om et krav, men en 'kraftig anbefaling'.

De danske myndigheder fraråder dog fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Holland, understreger de.

'Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Holland. Det gør vi blandt andet fordi det kraftigt anbefales, at man går i selvisolation i op til ti dage, hvis man opholder sig i landet i længere end 12 timer,' lyder det i en skriftlig kommentar fra Udenrigsministeriet.

12 timers kattelem

Den kraftige anbefaling bortfalder dog, hvis man opholder sig i landet i maksimalt 12 timer, hvilket kan være en kattelem for de mange fodboldfans, der gerne vil se Danmark spille mod Wales i Holland på lørdag.

- Det burde teknisk set være muligt at komme ind, få en kviktest, se fodboldkampen og komme tilbage igen. Man skal dog planlægge meget omhyggeligt, lød det fra Erik Brøgger Rasmussen, direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet på dagens pressemøde.