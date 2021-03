Holland kørt over: Det er forfærdeligt!

Holland fik onsdag en skidt start på kvalifikationen til VM i 2022, da man tabte 4-2 til Tyrkiet.

Til trods for nederlaget og det faktum at de hollandske profiler undervejs havde problemer med at få spillet til at flyde og skabe chancer, mener landstræner Frank de Boer dog ikke, at man har grund til at hænge med hovedet.

Det fortæller han til NOS efter kampen.

- Selvfølgelig er det et slag, men vi er nødt til at bevare positiviteten. Tingene kan gå hurtigt i fodbold. Vi er nødt til at vende det, og med drengenes erfaring in mente er jeg sikker på, at det kan lade sig gøre.

- Vi synes, det er forfærdeligt, men der er ingen grund til at stå med tårer i øjnene. Vi skal gøre det meget bedre. Først mod Letland og derefter mod Gibraltar.

Holland møder Letland lørdag og Gibraltar tirsdag aften.

