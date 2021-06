Holland slår Ukraine i underholdende EM-brag

Holland og Ukraine afsluttede søndag aften en tung EM-weekend, der har handlet om meget andet end fodbold, med en opløftende forestilling, da de to nationer tørnede sammen i EM's gruppe C.

Foran et orangeklædt hjemmepublikum på Johan Cruijff Arena i Amsterdam vandt Holland nemlig 3-2 i en underholdende og medrivende kamp.

Holland var foran 2-0, inden Ukraine med to hurtige mål fik udlignet et lille kvarter før tid. Denzel Dumfries sørgede dog for en hollandsk sejr med sit mål i 85. minut.

Sejren betyder, at Holland og Østrig topper gruppen efter de første kampe. Tidligere søndag vandt Østrig 3-1 over Nordmakedonien.

Første halvleg i Amsterdam var livlig og velspillet fra første minut. Begge hold ville fremad, og det blev til chancer i begge ender. Ind kom bolden dog ikke i de første 45 minutter.

Holland bed mest fra sig og pressede hårdt på frem mod pausen. Med en håndfuld minutter tilbage af første halvleg måtte Ukraine-keeper Georgi Bushchan diske op med en flot redning for at holde sit mål rent.

Men kort inde i anden halvleg måtte Bushchan give fortabt. Målmanden trak ud i feltet for at parere en hollandsk tværaflevering ud ad eget felt.

Desværre for Bushchan røg bolden lige ud til Georginio Wijnaldum. Bushchan havde med sin aktion efterladt det ukrainske mål næsten tomt, og Wijnaldum scorede nemt.

Nu var sluserne blevet åbnet. Lidt efter sparkede Wout Weghorst Holland på 2-0 via Georgi Bushchans ben.

Det udløste opgivende attituder hos flere af ukrainerne, men dem fjernede Andriy Yarmolenko med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid.

West Ham-angriberen lavede EM's hidtil bedste mål, da han med en perle af et langskud reducerede til 1-2. Kun et par minutter senere var der udlignet.

Roman Yaremchuk pandede et indlæg i mål, og så var kampen for alvor blevet vækket til live.

Men ukrainerne endte altså med en lang næse, da Denzel Dumfries med et par minutter tilbage steg til vejrs og headede det, der endte med at blive vindermålet ind.

Mens tilskuerne i Amsterdam selvfølgelig var der for at se fodbold, så havde mange af dem også Christian Eriksen i tankerne efter lørdagens voldsomme episode i Parken.

Adskillige tilskuere havde på bannere og flag skrevet hilsner til Eriksen, der fra 2010 til 2013 spillede et hav af kampe på Johan Cruijff Arena som Ajax-spiller.