Holland tager godt skridt mod EM trods chokstart

Med 0-4-lussingen mod Frankrig i første spillerunde af EM-kvalifikationen gav Holland sig selv den værst tænkelige start i jagten på en plads ved slutrunden næste år.

Efter en beskeden pligtsejr på 3-0 over Gibraltar og sejr på samme cifre hjemme over Grækenland tog hollænderne et vigtigt skridt søndag med en sejr på 2-1 over Irland i Dublin.

Det bringer det orangeklædte mandskab på ni point for fire kampe i gruppen. Det rækker til andenpladsen efter Frankrig, som har de maksimale 15 point for fem kampe.

Grækenland har også ni point, men for fem kampe. Alle hold skal spille otte kampe i gruppen, hvorfra de to bedste kvalificerer sig til EM.

Hollænderne fik ellers en frygtelig start på kampen i Dublin. Efter mindre end tre minutters spil havde anfører Virgil van Dijk arm på bolden i feltet, og dommeren pegede resolut på pletten.

Adam Idah eksekverede sikkert og fik stemningen på Aviva Stadium til at løfte sig.

Den irske defensiv var dog til at tale med for de hollandske spillere, som ellers sled noget med at ramme deres niveau.

Irlands keeper Gavin Bazunu nedlagde Denzel Dumfries på en friløber, og så fik Holland chancen fra pletten. Cody Gakpo var ikke så sikker som Idah, men ind kom bolden.

Ronald Koemans mandskab fik lidt bedre fat i spillet i anden halvleg, hvor Frenkie de Jong og Xavi Simons begyndte at give prøver på, hvor dygtige spillere de er.

Ti minutter efter pausen fandt de Jong en godt spillende Dumfries på højrekanten i et godt løb. Hans tværbold i feltet blev mødt af indskiftede Wout Weghorst, som gjorde det til 2-1.

Det var stadig ikke overbevisende fra hollandsk side, og Irland mobiliserede et pres i det sidste kvarter. Det lykkedes dog Holland at holde stand.