Hollandsk fadæse - misser EM-brag mod Danmark

Danmark skal møde Tjekkiet i EM-kvartfinalen.

Det står klart, efter at tjekkerne søndag slog Holland med 2-0 i ottendedelsfinalen i Ungarns hovedstad, Budapest.

Tomas Holes og Patrik Schick scorede de afgørende mål i anden halvleg. Det skete, efter at Hollands forsvarsprofil Matthijs de Ligt var blevet smidt ud for at have hånd på bolden.

Holland var inden kampen favorit hos bookmakerne, men udvisningen ændrede præmissen for kampen, og tjekkerne er videre i turneringen.

Ingen af de to mandskaber formåede indledningsvist at sætte særlig meget sammen offensivt. De store hollandske profiler gjorde ikke meget væsen af sig, og det var tydeligt, at der var fokus på defensiv påpasselighed.

Det kom i endnu højere grad til udtryk hos Holland efter udvisningen til Matthijs de Ligt.

Tjekkiet overtog initiativet i kampen, mens Holland trak sig langt tilbage. Det førte til store tjekkiske chancer og altså to afgørende scoringer.

Kvartfinalen mellem Danmark og Tjekkiet bliver spillet på lørdag i Aserbajdsjans hovedstad, Baku.

Første halvleg af søndagens ottendedelsfinale var ingenlunde noget festfyrværkeri.

Det var meget jævnbyrdigt, og tempoet var ganske højt, men spillet var ikke imponerende. Det var, som om holdene spillede med håndbremsen en smule trukket.

Efter otte minutter kom halvlegens første store mulighed. Matthijs de Ligt steg op i helt fri position ved bageste stolpe og kunne heade bolden i frit net, men kom til at heade den bagud.

Patrik Schick var tjekkernes farligste mand. Han var tæt på, da han midtvejs i halvlegen kastede sig frem til et indlæg og headede bolden mod mål – dog uden held. Antonín Barák fik en endnu større chance efter 38 minutter, men han sparkede langt over fra en god position i feltet.

Skarpheden var fraværende, og de to hold gik til pause uden scoringer.

Anden halvleg kom anderledes dramatisk i gang. Donyell Malen fik efter syv minutter en friløber og forsøgte at komme rundt om den tjekkiske keeper, Tomás Vaclík, som kom formidabelt ned og blokerede bolden.

Minuttet efter tog Matthijs de Ligt bolden med hånden som bageste mand. Efter et VAR-tjek blev Juventus-forsvarsspilleren smidt ud, og så var Holland under pres.

Holland stillede sig langt tilbage, og efter 64 minutter kom den første tjekkiske chance. Pavel Kaderábek fik bolden i helt fri position i venstre side af feltet og forsøgte at trille den fladt ind i modsatte side – men Denzel Dumfries blokerede afslutningen.

Tre minutter senere var der bingo for tjekkerne. Efter et hjørnespark headede Tomas Kalas bolden ind i panden på Tomas Holes, der med stor kraft stangede kuglen i kassen til 1-0.

Tjekkerne satte sig totalt på kampen, og efter 80 minutter blev sømmet slået i den hollandske kiste. Tomas Holes kom til baglinjen og sendte den skråt tilbage til Patrik Schick, der scorede stensikkert og sendte Tjekkiet i kvartfinalen mod Danmark.