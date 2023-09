Hollywood-stjerne i Parken: - Jeg elsker Danmark

Den amerikanske Hollywood-stjerne Ted Danson havde torsdag aften fundet vej til Parken for at se sin første fodboldkamp nogensinde

Han ved ikke det fjerneste om fodbold.

Men alligevel var den 75-årige amerikanske skuespiller Ten Danson i strålende humør, da han torsdag aften ankom til Parken sammen med sin familie for at overvære EM-kvalifikationskampen mod San Marino.

En oplevelse, han glædede sig til. For første gang i sit liv skulle han nemlig overvære en fodboldkamp.

- Det her er min første fodboldkamp. Jeg ser frem til at have en dejlig aften med min familie, og så forestiller jeg mig, at Danmark går hen og vinder, lyder det fra stjernen, der blandt andet er kendt for at medvirke i hitserien 'Sam's Bar'.

Med sig havde han blandt andre sin hustru, Mary Steenburgen, der også hurtigt fik et rødt og hvidt halstørklæde om halsen.

Men fodbold? Det har Ten Danson ikke forstand på.

- Jeg ved ingenting om fodbold. Seriøst. Absolut ingenting, lød det ærligt fra skuespilleren, der faktisk har været i Danmark før.

- Jeg har været her to gange. Vi har familie, der bor her, så jeg elsker Danmark.

Diamantdatters første landskamp

Blandt de mange kendisser, der havde fundet vej til Parken, var også Elvira Pitzner, der er kendt fra 'Diamantfamilien' på TV 2.

Og det endda til sin første landskamp.

- Jeg har set FCK før, men ikke landskamp. Jeg er nationalistisk og elsker Danmark. Selvfølgelig skal jeg heppe på drengene, lød det med et stort smil.

- San Marino har ikke vundet i rigtig mange år, så jeg tænker, at vi er godt stillet i dagens anledning.

Hun kan ikke pege på en favoritspiller.

- Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg elsker dem allesammen.