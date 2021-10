Hooligans slog sig sammen

Mens betjente fra det i forvejen udskældte politikorps i den britiske hovedstad måtte ty til en pinlig tilbagetrækning, stormede polske og ungarske hooligans i uskøn forening frem over stolesæder og hinanden på lægterne for at få ram på de skræmte betjente.

Det var scenariet ved tirsdagens VM-kvalifikationskamp mellem England og Ungarn på Wembley. Seks voldsmænd endte med at blive anholdt - en af dem for racistisk angreb på en official på stadion.

Den britiske avis Daily Mail skriver, at de tumultariske scener fandt sted som følge af det britiske landsholds markering af dets støtte til den internationale kamp mod racisme. Spillerne knælede - ‘took the knee’, som det kaldes - på grønsværen inden kampstart.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet på Wembley blev presset i defensiven tirsdag aften, da ungarske fans angreb med støtte fra polske hooligans. Foto: Action Images via Reuters/Carl Recine/Ritzau Scanpix

Slår sig sammen

En ungarsk tilskuer løftede da på lægterne et banner i protest mod den antiracistiske gestus. Betjente strømmede til for at arrestere tilskueren, som øjensynligt havde overtrådt en bestemmelse i britisk lov om racistisk motiveret forstyrrelse af den offentlige orden.

Aktionen førte til en voldelig modreaktion fra ungarske bøller, som fik hjælp af polske hooligans. Det er ifølge avisen Telegraph ikke unormalt, at polske og ungarske hooligans slår sig sammen - især når den indbildte fjende er en vestlig nation.

Idet visse ungarske fangrupperinger er berygtede for deres intolerance over for homoseksuelle og farvede, er Metropolitan Police - Londons politikorps - efter kampen kommet under beskydning for ikke at have været ordentligt forberedt til kampen.

VM-kvalifikationskampen sluttede i øvrigt 1-1.

Manager-ekspertens Superliga-råd: Ingen vej uden om ham (+)