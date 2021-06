Hooligans stjal opmærksomheden

Der var masser af ungarske fans ude på gaderne i bragende sommersol inden kampen mod Frankrig, og tusinder marcherede fra Heltenes Plads til Puskas Arena, hvor flertallet af de 61.000 tilskuere kunne juble over 1-1 mod Frankrig.

Men der var også en stor gruppe ungarere, der ud over at glæde sig til kampen IGEN følte trang til at manifestere, at de hader alt og alle, der støtter kampen mod racisme.

Det demonstrerede de offentligt ved at gå forrest med bannere, der med simple symboler fortalte, at de i dén grad hader spillere, der knæler før kampe. Synspunktet blev også sunget og råbt ud i luften over gaderne.

Det ungarske landshold knæler ikke før kampe. Irland gjorde det i en testkamp mod Ungarn tidligere på måneden og modtog skarpe buh-råb fra gruppen af ungarere. Frankrig havde ifølge The Mirror besluttet at knæle inden kampene i EM, men den beslutning blev omgjort inden åbningskampen mod Tyskland.

England har også haft problemer med egne landsmænd, der buhede af spillernes i forbindelse med, at de knælede for at vise deres støtte til kampagnen mod racisme.

Manager Gareth Southgate insisterer på, at England fortsætter med at knæle EM ud, uanset hvad modstanderne møder dem med – og måske i virkeligheden præcis af dén grund.

- Nogle mennesker beslutter sig for at buhe. Jeg synes, de skulle sætte sig i disse unge spilleres sted og forsøge at forstå, hvordan de føler det. De spiller for deres land, og de prøver alle at støtte indsatsen for lighed og støtte hinanden som holdkammerater med de erfaringer, de har gjort sig i livet, siger Southgate ifølge The Mirror.

- Vi accepterer, at der kan komme modreaktioner. Dem vil vi ignorere, og vi vil komme videre. Spillerne er trætte af at snakke om konsekvenser og om, hvorvidt de skal eller ikke skal knæle. De har fået nok!