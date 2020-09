'Horsens var værre!'

Det var værre at smide mesterskabet med Brøndby end at misse oprykningen til Premier League, siger Christian Nørgaard

HELSINGØR (Ekstra Bladet): Når man kigger på Christian Nørgaards CV er der flere skuffelser end der er sølvtøj.

Godt nok stråler pokaltriumfen mod Silkeborg i 2018 som et højdepunkt, men midtbanespilleren har nok lettere ved at huske, at han samme sæson var med til at smide Brøndbys første mesterskab 13 år, da det kun blev til 2-2 i Horsens i den afgørende kamp.

Et mesterskab, der var 'så sikkert', at en overmodig fan på Vestegnen endda lod sig tatovere før, den var hjemme.

Den slags oplevelser giver hård på brystet og hård hud på sjælen.

Så da Christian Nørgaard før sommerferien sammen med Thomas Franks Brentford ad flere omgange smed chancen for at rykke op i Premier League, havde midtbanespilleren ligesom været der før.

- Det var noget af hårdeste, jeg har prøvet som fodboldspiller.

- Men jo ældre man bliver, jo bedre bliver man til at lægge det på hylden, selvom den slags oplevelser sidder i kroppen resten af karrieren, og det sikkert også er noget, man vil tænke over bagefter. Men det går videre, og vi har en ny sæson foran os, siger han.

Christian Nørgaard er blevet bedre til at lægge skuffelserne bag sig. Foto: Lars Poulsen

Men mindet fra den sidste hjemmekamp på Griffin Park, hvor bundholdet Barnsley spolerede den direkte oprykning, er svært at slette fra hukommelsen.

- Det er den følelse, at der er noget, som bliver taget fra dig til sidst. Da de scorede i overtiden, blev man bare helt tom indeni, mens man kunne se dem løbe ned og juble. Det var det samme, som at se Bo Henriksen løbe ned ad sidelinjen. Dengang var der er en endnu større emotionel reaktion – også på grund af fansene. Og den sidder nok lidt dybere, siger han og slår så fast.

- Man kan sammenligne det, men Horsens var absolut værre.

