Hov, hvad laver han her?

HELSINGØR (Ekstra Bladet): Christian Nørgaard havde lige stået og skamrost ham, da han pludselig dukkede op på det ellers hermetisk tillukkede Helsingør Stadion, hvor frygten for corona har gjort den normalt så åbne danske landsholdslejr til et mindre Fort Knox.

Gemt bag det obligatoriske mundbind dukkede den tidligere Brøndby-træner Alexander Zorniger pludselig op, og forklædningen var tilsyneladende så effektiv, at det i første omgang kun var Ekstra Bladets årvågne fotograf, som bemærkede den celebre tyske gæst.

Pludselig stod Alexander Zorniger i landsholdslejren. Foto: Lars Poulsen

Han gjorde da heller ikke meget væsen af sig, mens han fulgte spillernes opvarmning, og det lykkedes ikke at få en kommentar, så Zorniger kunne afsløre, hvorfor han var dukket op.

Det var nu næppe for at gå Hjulmand i bedene, men måske for at hilse på sin gamle spiller Christian Nørgaard.

Samme Nørgaard havde få minuttet forinden givet tyskeren noget af en kompliment, da han fortalte om sin udvikling fra teknisk 'ti'er' til den mere komplette og fysisk pågående midtbanespiller, der var tæt på at spille Brentford i Premier League.

- Det var noget, som begyndte i Brøndby. Jeg har hele tiden sagt, at hvis jeg skulle give en mand æren for, at jeg står der, hvor jeg står i dag, så er det Zorniger, lød de rosende ord fra Christian Nørgaard, der måske fik lov til at gentage dem overfor sin tidligere chef, da træningen var vel overstået.

