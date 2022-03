Hov, hvad laver landsholdet?

Hvad sker der lige der for landsholdet?

Hvad laver de hvide badehåndklæder på træningsbanen?

Det var i hvert fald ikke en øvelse, vi har set før.

Men det var en meget alternativ opvarmningsøvelse, hvor der indgik store hvide badehåndklæder.

Det var i sandhed en alternativ opvarmningsøvelse, som landsholdet praktiserede før træningen i Marbella. Foto: Lars Poulsen.

Hvide badehåndklæder var en del af opvarmningen for landsholdsspillerne under tirsdagens træning. Foto: Lars Poulsen.

Flere af landsholdsspillerne hyggede sig med den alternative opvarmningsøvelse, hvor det handlede om at to spillere skulle sende bolden over til to andre holdkammerater, der så skulle gribe bolden i det hvide håndklæde.

Kald det en alternativ form for fodtennis, hvor det i langt højere grad handlede om, at bolden skulle lande i håndklædet og ikke ryge ned på jorden.

Det var ikke alle, der evnede at redde bolden, inden den ramte jorden. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Hjulmand har samlet sine tropper i Marbella forud for de to testkampe mod Holland og Serbien på lørdag og tirsdag i næste uge.

Landsholdet er rykket til det sydlige Spanien for at være sikre på ordentlige baneforhold.

Kasper Schmeichel tog sin forbinding af ogtalte kort med landstræner Kasper Hjulmand, inden han forlod træningen kort efter den var begyndt. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Schmeichel forlod træningen forholdsvis hurtigt under opvarmningen på Marbella Football Center.

Landsholdskeeperen tog sin forbinding af hænderne, snuppede en kort snak med landstræner Kasper Hjulmand, inden han traskede mod omklædningsrummet.

Kasper Schmeichel så ikke særlig begejstret ud, da han forlod træningsbanen.

I søndagens sejr over Brentford virkede det som om, at Kasper Schmeichel faldt uheldigt ned og slog sin hofte, da Brentford reducerede til 1-2.

Onsdag aften ventes Christian Eriksen at ankomme til landsholdslejren. Han blev ramt af corona sidste tirsdag, men ventes nu at få tilladelse til at rejse fra London og støde til landsholdslejren.

Siden kan den 30-årige kreatør træne torsdag med landsholdskammeraterne, inden truppen fredag rejser til Amsterdam for at møde Holland lørdag på Christian Eriksens gamle hjemmebane, Johan Cruyff ArenA