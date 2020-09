Hov, hvorfor cykler de her

Landsholdets 0-2 nederlag til Belgien så ikke ud til at påvirke spillerne synderligt dagen derpå

HELSINGØR (Ekstra Bladet): Solen skinnede mellem de tunge og grå efterårsskyer, da Kasper Hjulmand søndag middag kaldte til samling i Helsingør oven på landsholdets første nederlag i 35 kampe.

0-2 mod Belgien gjorde ondt, men det var måske ikke så stor en overraskelse at tabe til verdens bedste fodboldnation lige nu.

Spillerne virkede heller ikke tynget voldsomt af nederlaget.

Simon Kjær og Thomas Delaney rykkede motionscyklerne ud i efterårssolen på Helsingør Stadion, så de kunne sidde og studere fra nærmeste hold, når reserverne spillede til to mål.

Det var kun Kjær og Delaney, der følte trang til at rykke cyklerne udendørs, mens Christian Eriksen, Daniel Wass, Yussuf Poulsen og Kasper Dolberg smed sig i græsset for at slappe lidt af.

Landsholdet træner igen mandag i Parken forud for tirsdagens opgør i Nations League mod England.

Det er muligt, at Kasper Hjulmand skifter et par spillere ud, fordi flere af den stadig er i forberedelsesfasen til sæsonen.

- Det kan godt være, at det er en beslutning, vi først træffer tirsdag, siger Kasper Hjulmand, der ikke havde sovet mange timer natten til søndag.

Han havde genset kampen. Og søndag ærgrede landstræneren sig over det billige føringsmål, som Belgien fik i starten af kampen.

- Det ødelagde det hele for os. Belgien er meget svære at spille mod, når de er kommet foran. Det fik vi også set lørdag i Parken, fastslår han.

