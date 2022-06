- Hun er ikke forpligtet til det

Nadia Nadim valgte at gå lige forbi den skrivende presse efter Danmarks sejr over Brasilien. Det er hun i sin gode ret til, siger kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer

På trods af et flot indhop i Danmarks 2-1 sejr over Brasilien fredag aften, var det ikke en Nadia Nadim i snakkehumør, der mødte den skrivende presse efter kampen i Parken fredag aften.

Umiddelbart efter kampen gav hun tv-interviews til TV 2 og DR. Men hun undlod at stille op til interviews med Ritzau, BT og Ekstra Bladet.

Og det er hun i sine gode ret til, fortæller kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer.

- Nadia og de andre spillere er ikke forpligtet til det. Spillerne har mulighed for at give interviews, men det er ikke et krav, siger han.

Op til landsholdsudtagelsen i sidste uge gjorde landstræner Lars Søndergaard det klart, at Nadia Nadim blev nødt til at udtale sig om sit kontroversielle embede som ambassadør for VM i Qatar, hvis hun skulle deltage i den kommende EM-slutrunde i England.

Da hun mødte ind i landsholdslejren mandag stillede hun inden træning op til interviews med alle de fremmødte medier - men det havde hun altså ikke lyst til at gentage fredag aften.

- Nadia gav et langt interview mandag, og hun gav rigtig meget af sig selv. Så at hun sprang over nogle af interviewene i går aftes, lever vi nok med, siger Jakob Høyer.

Hvordan flugter det med, at DBU gerne vil være et åbent landshold?

- Der var rigtig mange spillere på holdet, I kunne tale med, og hun stod 30-35 minutter og lod sig interview forleden dag. Så jeg synes stadig, vi har at gøre med et meget, meget åbent landshold.

Kan vi forvente at komme til at interviewe hende igen i løbet af slutrunden?

- I kan spørge hende, og I kan specificere, hvad I gerne vil tale om. Der har indimellem været en tendens til at tale om alt muligt andet end landshold og den kamp, der skal eller lige er blevet spillet.

Betyder det, at vi kan få lov til at tale med hende, hvis vi på forhånd aftaler, at det ikke skal handle om hendes ambassadørskab?

- Det ved jeg ikke. Jeg forholder mig til det, der sker. Nadia stillede op i en halv time forleden. Hun stillede op til to interviews i går. Og så var der et sted, hvor hun gik forbi. Det lever vi nok med.

Er det fint med DBU, hvis Nadia Nadim dropper at snakke med Ekstra Bladet eller andre specifikke medier?

- Det forholder vi os til, hvis det sker. Jeg er ikke så meget til hypotetiske spørgsmål. Men det kan også være, at BT og Ekstra Bladet skulle reflektere over, om der er en bestemt måde at stille spørgsmål, der lukker mere end det åbner et interview.

- Jeg synes, det ville være helt forfejlet at sige, at det her er et lukket landshold, når Nadia stod og svarede en halv time forleden dag og faktisk også stillede op til to interviews i går, siger Jakob Høyer.