Hun har 'hele pakken'

Pernille Harder er kåret som den bedste kvindelige spiller i Europa af UEFA – for anden gang i karrieren. – Hun er udslagsgivende både i klub og på landshold, siger Lars Søndergaard

Torsdag aften blev Pernille Harder af UEFA kåret som den bedste kvindelige fodboldspiller i Europa for anden gang i sin karriere.

Første gang var i 2018, og den 27-årige dansker skriver dermed historie som den første kvinde til at vinde prisen hele to gange.

Pernille Harder blev derudover også kåret som den bedste angriber i kvindernes Champions League sæson 19/20, hvor hun tegnede sig for ni mål og to oplæg for sin nu daværende klub Wolfsburg.

- Det betyder meget. De individuelle priser viser, at man gør det rigtige og er på rette vej, så jeg er superglad, sagde Pernille Harder, der i dag er Chelsea-spiller, efterfølgende i et tv-interview med UEFA.

Harder har hele pakken

Det danske kvindelandsholds træner, Lars Søndergaard, sætter gerne ord på, hvorfor netop Pernille Harder er løbet med prisen for anden gang.

Hun har ifølge ham ’hele pakken’, og fordi hun kan så meget andet end bare ramme nettet, er hun Europas bedste.

- Når hun bliver valgt, er det selvfølgelig, fordi hun i den her periode har scoret mange mål og har været udslagsgivende. Primært på klubholdet i Wolfsburg - men også på landsholdet, siger Lars Søndergaard til Ekstra Bladet.

Ifølge landstræneren er skiftet til Chelsea endnu et skridt i retningen mod at blive verdens bedste spiller.

I England er man kommet godt efter det på kvindefodboldsiden, og det er den første nationale liga, hvor der er solid mediedækning, og hvor Harder kan blive matchet med andre store stjerner.

Pernille Harder spiller altid med et ekstra gear, når hun går på banen sammen med landsholdet, lyder det fra Søndergaard. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

På landsholdet spiller Pernille Harder ifølge Lars Søndergaard altid med et ekstra gear, og hun har generelt en positiv effekt på dansk fodbold, da hun er et forbillede for mange – især fodboldglade piger.

Inden sæsonstart blev Pernille Harder solgt til Chelsea fra Wolfsburg i omegnen af 2,5 millioner kroner. Det gør hende til den dyreste kvindelige fodboldspiller nogensinde.

