Hun ved, hvor Eriksen skal hen

Christian Eriksen er et af de helt hotte emner på det engelske transfermarked for tiden, og for et par dage siden meldte engelske medier, at han har givet Manchester United sit ord på, at han fortsætter karrieren i storklubben.

Noget kunne da også tyde på, at han har besluttet sig, for Eriksens veninde Katrine Veje løftede onsdag formiddag sløret for, at hun godt kender destinationen for kammeraten.

Hun afviste med et grin, at hun har ageret rådgiver for ham.

- Men jeg er glad på hans vegne, uanset hvor han ender, lød det indledende diplomatisk.

- Ved du, hvor han ender?

- Ja.

- Men du vil ikke sige det?

- Nej, lød det lige så grinende fra Katrine Veje, inden hun smuttede ud og forberedte sig til onsdagens træning i London.

De to kender hinanden helt tilbage fra barndommen i Middelfart og folkeskolen Lillebæltskolen. 31-årige Katrine Veje er en af landsholdets allermest rutinerede spillere med 137 landskampe. Hun forventes da også at starte inde i forsvaret, når Danmark fredag åbner EM mod Tyskland.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Signe Bruun har været i Manchester United i foråret. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Landsholdskollegaen Signe Bruun har været på leje i netop Manchester United i foråret, og selvom byen har ry for at være regnfuld og lidt kedelig, vil hun ikke fraråde Christian Eriksen at tage turen nordpå.

- Jeg havde hørt, det ville regne hver dag, så jeg havde forberedt mig på det værste. På den måde er jeg positivt overrasket. Jeg synes faktisk, det har været bedre end jeg troede.

Hun kender i modsætning til Veje ikke Christian Eriksen, men kan godt forstå, hvis han vil til klubben.

- United er jo en traditionsklub med sindssygt meget historie, og fansene er en helt anden liga end mange andre klubber. Det kan godt være, det ikke går så godt lige nu, som de gerne vil på herresiden, men det er jo en klub, som er vant til at skal være med, hvor det er sjovt.

- Og jeg tror da også, at hvis Christian ender i United, så er det det, han håber at kunne være med til at bidrage til, lød det fra Signe Bruun.

Hun skal efter planen retur til Lyon, hvorfra hun var udlejet i foråret.