Hunderæd for drømmen: Slår de mig ihjel?

Josh Cavallo er bange for at deltage ved VM i fodbold i et land, hvor homoseksualitet er forbudt ved lov

Skulle Australien som ventet gå hen og kvalificere sig til VM i Qatar næste vinter, kan det bestemt ikke udelukkes, at Josh Cavallo kan blive indlemmet i bruttotruppen.

Spørgsmålet er bare, om profilen fra Adelaide United så har lyst til at deltage ved VM.

Et fuldstændig åndssvagt spørgsmål for alle andre fodboldspillere i historien. Selvfølgelig vil man med til verdens største turnering, hvis man får chancen.

Men Josh Cavallo er for nylig sprunget ud som homoseksuel som én af få i international fodbold, og VM afvikles i et land, hvor homoseksuelle ikke har særligt fordelagtige kår. For nu at sige det diplomatisk.

Eller som Cavallo selv siger i et interview med The Guardian:

- Jeg har læst, at Qatar har dødsstraf mod homoseksualitet. Det er noget, der skræmmer mig, og som gør, at jeg ikke har lyst til at deltage.

Foto: Ritzau Scanpix

'Mit eget liv er vigtigere'

- Det er trist. Til syvende og sidst er VM det største, man kan opnå som fodboldspiller. Men når jeg tænker på, at jeg risikerer mit eget liv ved at deltage, tænker jeg også på, om ikke mit eget liv er vigtigere end at gøre noget godt for min karriere...?

Det er forbudt ved lov at være homoseksuel i Qatar, og man risikerer op til tre års fængsel samt bøde, hvis det opdages. Muslimske mænd risikerer dødsstraf ifølge sharialoven, hvis de dømmes for homoseksualitet.

Det er ligeledes forbudt at være gift med en person af samme køn som en selv.

Qatars regering er gået med til, at der under VM vil være mulighed for at flage med regnbueflaget.

21-årige Josh Cavallo har repræsenteret Australien på U21-niveau og ligner en kommende A-landsholdsspiller. Spørgsmålet er, om det bliver til VM næste år. Foto: Adelaide United

--------- SPLIT ELEMENT ---------

VM-kvalifikationen bestemt ikke sikker

Australien har siden 2006 været medlem af AFC - det asiatiske fodboldforbund og spiller derfor kvalifikation til VM mod andre asiatiske lande. Ikke i Oceanien, hvor Australien ellers ligger geografisk.

Mens Oceaniens kvalifikationsturnering igen og igen er blevet udskudt som følge af corona-pandemien, er Australien godt i gang med sin turnering på det asiatiske fastland.

I den tredje og afgørende runde, hvor 12 hold er delt i to grupper og spiller ude og hjemme mod hinanden, ligger Australien nummer to gruppe B med ni point efter fire kampe. Kun overgået af Saudi-Arabien.

Australien mangler endnu begge kampe mod netop Saudi-Arabien samt en svær opgave mod Japan.

De to bedste i hver gruppe kvalificerer sig direkte, mens nummer tre fra de to grupper mødes i en afgørende kamp om AFC's femte plads ved slutrunden.