Husker dansk mareridt: Punktum i EM-mørket

Thomas Helveg og René Henriksen var begge med i den seneste danske EM-kvartfinale i 2004, hvor det blev til et 3-0-nederlag mod Tjekkiet. Sidstnævnte satte punktum for landsholdskarrieren efter det slutrunde-exit

Vi skal helt tilbage til 2004 for at finde Danmarks seneste kvartfinaleplads ved en slutrunde.

Dengang hed modstanderen også Tjekkiet, men lad os da endelig håbe på at resultatet bliver helt anderledes lørdag.

Danmark med blandt andre Thomas Helveg og René Henriksen i forsvaret tabte 3-0 til et stærkt tjekkisk mandskab med Jan Koller og Milan Baros i angrebet, som scorede alle tre mål. Tjekkerne havde også stjerner som Tomas Rosicky og Pavel Nedved på holdet.

- Vi havde en stor tro på, at vi kunne spille lige op med dem, men det kunne vi så ikke. Jeg husker ikke, at vi er dominerende på noget tidspunkt. Det kan være, jeg tager fejl, men det er den fornemmelse, jeg står tilbage med.

- Det var en eller anden form for antiklimaks, fordi vi havde en oplevelse af, at vi havde gjort det godt i gruppespillet, siger Thomas Helveg til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billederne...

Milan Baros drev gæk med Helveg og det danske forsvar. Foto: Lars Poulsen

Danskerne tjekkede ud i kvartfinalen. Foto: Lars Poulsen

Tid til revanche

Den tidligere AC Milan- og Inter-back er ikke selv hævntørstig, men medgiver, at danske roligans kan tænke i de baner.

- Historisk set er jeg ikke bundet op på de her følelser, fordi tiden er en anden, men selvfølgelig er det sjovt og en pudsighed, at det er samme scenarie, men fodbolden har udviklet sig gevaldigt.

- Lysten til at slå tilbage og få revanchen må bestemt være til stede og få muligheden for at sige, at nu er det Danmark fremfor Tjekkiet, der trækker det længste strå.

- Jeg tror på en smal sejr, men om det er 2-1 eller 3-2? Jeg tror ikke, at det bliver 1-0, men jeg tror på en etmålssejr, siger Helveg.

To meter og to centimeter høje Jan Koller skabte masser af problemer for Danmark og kom også på tavlen i kvartfinalen i Portugal. Foto: Lars Poulsen

Taget nederlaget med sig

Vi rykker fra højrebacken og en enkelt plads ind i midterforsvaret, hvor René Henriksen regerede. Han husker, at han havde sit hyr med en over to meter høj tjekke.

- Jan Koller rendte jeg og sloges med inde i midterforsvaret. Han var kæmpestor, så der var masser at slås med.

- Normalt børster man nederlag af sig, men det er sådan et nederlag, jeg har taget med mig, og hvor jeg tit har ærgret mig over, at vi tabte.

- Samtidig vidste jeg godt inde i, at det var min sidste landskamp, da vi tabte, så det var lidt ekstra ærgerligt, siger René Henriksen til Ekstra Bladet.

René Henriksen sluttede landsholdskarrieren med et kvartfinale-exit. Foto: Lars Poulsen

Den nu 51-årige tidligere landsholdsspiller stemmer i hos Kasper Hjulmand og roser Tjekkiet, men har samtidig en god mavefornemmelse på det danske landsholds vegne.

- Man skal simpelthen ikke undervurdere Tjekkiet. Det er lidt samme historie, som da vi spillede mod dem. Det er flittige spillere, som er taktisk godt opdraget.

- Det er nogle helt andre spillere og en helt anden tid, så det er ikke sådan, at jeg hader Tjekkiet, fordi vi tabte til dem.

- Jeg har en god mavefornemmelse. Vores hold vokser fra kamp til kamp.

Her kan du læse, hvor meget de nuværende landsholdsstjerner tjener