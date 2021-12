Husker holdkammeraterne hviske hver især

Et frygteligt øjeblik er for altid printet ind i danske roligans' hukommelser.

Yussuf Poulsen var en af dem, der stod tættest på. Han erindrer også, da tiden stod stille, efter Christian Eriksen faldt om med hjertestop.

- Da vi stod omkring ham på det tidspunkt, frygtede vi alle, at vi kunne se ham dø. Jeg husker stadig, hvordan vi hver især hviskede eller tænkte: Du skal klare den!, fortæller han til tyske Mitteldeutsche Zeitung.

Hele Parken og hele fodbold-Europa åndede lettede op, da Eriksen atter trak vejret.

- Gudskelov, at han gjorde det, så vi kan alle tale om det mere eller mindre normalt, fordi det grundlæggende er en god historie. Godt, for de fleste ville være døde i Christians situation, siger Yussuf Poulsen og henviser til, at hjælpen var nær, da det skete under en kamp.

Den danske 10'er fik indopereret en hjertestarter efterfølgende. Den må spillere i Italien dog ikke spille med.

17. december ophævede Inter og Eriksen kontrakten.

Danskerens agent, Martin Schoots, har siden hen fortalt Ekstra Bladet, at fire klubber, heriblandt en dansk, har kontaktet Schoots.

Det er endnu ikke meldt ud, om Eriksen fortsætter karrieren.