Hvad nu, Hareide? - Det er et wake-up call

BANG, sagde det, da Daniel Wass torsdag aften first-timede et fladt indlæg utageligt op i hjørnet i Europa League-kvartifinalen mod lokalrivalerne fra Villarreal.

Danskeren var med til at sikre Valencia et fantastisk udgangspunkt inden returopgøret, hvor de nu er storfavoritter til at spille sig i semifinalen.

Daniel Wass har været mere eller mindre fast mand for det spanske storhold. Det er blevet til spilletid i 25 ud af 31 ligakampe, heraf 19 fra start, for Valencia, der med seks kampe igen indtager en sjetteplads i La Liga.

På landsholdet har der dog mildest talt være langt til spilletid for den tidligere Brøndby-spiller.

Sidst han fik minutter for landsholdet var tilbage i november 2016, da han blev skiftet ind i en venskabskamp mod Tjekkiet. Det var hans anden optræden under Åge Hareide.

Daniel Wass har i alt spillet 16 landskampe siden sin debut i 2011, hvor det er blevet til 12 venskabskampe og fire kvalkampe.

Wass blev sidste forår udtaget til den store 35-mands bruttotrup forud for VM-slutrunden i Rusland, men var blandt de første, der blev sorteret fra.

Siden er det ikke blevet til opringninger fra landstræneren.

Ifølge den tidligere EM-helt og fodboldekspert Flemming Povlsen har Daniel Wass niveau til landsholdet.

- Hvis man har været en La Liga-profil i længere tid. Først i Celta, og nu for et subtop-hold i Valencia. Så bør man jo være kvalificeret til Åge Hareides trup, siger Flemming Povlsen, der dækker landsholdets kampe på Discovery Networks, til Ekstra Bladet.

Ifølge Povlsen er situationen med Daniel Wass dog speciel, da der en forhistorie til Hareides fravalg.

- Åge Hareide har blandt andet valgt ham fra, fordi Wass har haft mange afbud før i tiden. Så skal det også siges, at han har spillet meget højreback for Valencia i denne sæson. Der passer han ikke ind på landsholdet, da man bruger en anden type, siger Flemming Povlsen.

Daniel Wass kunne lade sig hylde efter et supermål på udebane mod Villarreal. Foto: Ritzau Scanpix.

Landstræneren begrundede sit fravalg af Daniel Wass til VM-truppen med, at han prioriterede mere loyale spillere. Det fik Wass til at gå til modangreb i pressen.

- Jeg synes, at han går ud mellem linjerne og kalder mig illoyal. Det har jeg netop vist i denne sag, at jeg ikke har været. Folk skal ikke tro, at jeg godt vil spille for klubben, men ikke for landsholdet, sagde Wass tilbage i juni sidste år.

Situationen omkring et afbud tilbage i juni 2016, blev dengang bragt op, som eksemplet på Wass' illoyalitet. Hareide mente, at Wass nedprioriterede landsholdet ved at melde afbud, mens den daværende Celta-spiller selv mente, at der var en god grund til afbuddet.

Se også: Vraget Wass raser mod Hareide og DBU i opsigtsvækkende interview

Muligt comeback

Pierre-Emile Højbjerg, der ligesom Wass længe har været udeladt fra landsholdet, er blevet indkaldt de til de sidste par samlinger. Det kan være et positivt tegn for Daniel Wass.

- Højbjerg er tilbage i landsholdsvarmen, og det gør jo, at man tænker, Wass ikke er udelukket på livstid, siger Flemming Povlsen.

Helten fra 1992 mener, at en præstation, som den Daniel Wass leverede mod Villarreal, bør sætte tanker i gang hos landstræneren.

- Det, Wass gjorde i går, var et wake-up call til os alle. Hvis han præsterer, som han har gjort indtil nu, så bør han være i spil til landskampene i juni, siger Flemming Povlsen til Ekstra Bladet

Når landsholdet mødes til juni, gælder det to hjemmekampe mod Irland og Georgien.

- Jeg ser ham som en 8'er, men han kommer ikke foran dem, der har pladserne nu på Hareides landshold, siger Flemming Povlsen.

