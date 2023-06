Hvad nu, Yussuf? - Vi har et møde

- Mit største mål er at spille på så højt et niveau så længe som muligt. Og jeg kan ikke være et bedre sted end Leipzig, siger Yussuf Poulsen

Hvad nu, Yussuf?

Med et år til kontraktudløb står Yussuf Poulsen i noget af et sommerdilemma.

Skal han blive i den klub, som han har ti års jubilæum med lige om lidt, eller skal han prøve en ny udfordring.

Angriberen fylder 29 i denne uge, så det kan være tidspunktet for en ny udfordring.

Men Yussuf Poulsen er ikke som de fleste. Han drømmer ikke om at prøve så mange forskellige ligaer som muligt.

Han har én drøm:

- Min største ambition er at spille på så højt niveau så længe som muligt.

- Det er ligegyldigt, om det så er i Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien eller Danmark.

- I den forbindelse er det ikke vigtigt for mig at prøve noget nyt. Leipzig kan godt ende med at være min eneste udenlandske klub.

Yussuf Poulsen og Marcel Halstenberg efter de for nylig vandt den tyske pokalturnering med sejren over Frankfurt. Foto: Tom Weller/Ritzau Scanpix.

- For ja, jeg vil gerne blive her. Jeg kan ikke være et bedre sted.

Annonce:

- Når vi ser rundt, har vi ikke mange danskere, der har spillet i en top-16 klub i verden de seneste syv år, siger Yussuf Poulsen med henvisning til, han har været i Leipzig i hele perioden.

I næste uge skal han i dialog med Leipzig om aftalen mellem parterne skal forlænges yderligere.

- Når landskampene er overstået, og ferien er begyndt, har vi et møde, forklarer han.

Yussuf Poulsen blev skiftet ind i pokalfinalen, da Leipzig vandt over Frankfurt. Foto: Tobias Schwarz/Ritzau Scanpix.

Han kommer fra en sæson med flere skader og perioder uden for holdet. Når han er klar, kan de regne med ham i Leipzig.

- Jeg har haft lidt bøvl med min krop. Derfor er min hverdag fuldstændig anderledes nu i forhold til for to år siden.

- Mine dage i klubben er blevet væsentligt længere, fordi jeg bruger mere tid på at træne min krop.

- Nogle gange er du nødt til at gøre noget andet for at gøre dig stærkere. Jeg havde næsten aldrig været skadet, men løb ind i skader og har så ændret min træningsrytme, forklarer han.

Annonce:

Han har desuden fået trukket alle fire visdomstænder, som han blev rådgivet til skulle hjælpe i forhold til at løbe ind i muskelskader.

Konkurrencen er knivskarp i Leipzig. Yussuf Poulsen har været i klubben ti år og er klar til en ny tørn. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Der er udsigt til store omvæltninger i Leipzig. Den franske landsholdsspiller Christopher Nkunku rejser til Chelsea og det giver plads til nye navne i forreste linje hos Red Bull Leipzig, der allerede har hentet den første og meget markante forstærkning.

Det slovenske stortalent Benjamin Sesko er hentet hos ’lillebror’ Red Bull Salzburg for en pris på 24 mio. euro – 180 mio. kr.

Ham er der ekstremt store forventninger til i den kommende sæson.

Yussuf Poulsen skal holde bryllupsfest i starten af juli. Det sker med tre års forsinkelse. Han friede i 2019, havde planlagt bryllup til 2020, men måtte udsætte det på grund af corona. Foto: Emil Agerskov.

Leipzig er også varme på den 23-årige belgier Lois Openda. Han spiller aktuelt i franske Lens, der menes at være villige til at sælge ham for et beløb i niveauet 30 mio. euro – 225 mio. kr.

- De angribere, jeg har konkurreret med de senere år, har været relativt gode. De fleste er solgt videre. Jeg er her endnu. Jeg håber, jeg kan fortsætte, siger han.