Hvem trækker sorteper: Tre mand frem for én VM-billet

Jonas Knudsen, Riza Durmisi eller Nicolai Boilesen!

Det er valget landstræner Åge Hareide står overfor, når han skal afgøre, hvem der skal være garderingen som venstre back til Danmarks VM-trup til sommer i Rusland.

Åge Hareide har allerede gjort det klart, at Jens Stryger Larsen lige nu er hans førstevalg på positionen.

Der hersker slet ingen tvivl om landstræneren er meget i tvivl om, hvem han skal vælge. Riza Durmisi har ellers været en fast del af landsholdstruppen i flere år, men systemskifte i Betis krydret med manglende spilletid og svigtende evner til at forsvare har tydeligvis gjort Hareide i tvivl om, han skal holde fast i den tidligere Brøndby-spiller.

- Der er pres på alle. Det gælder ikke kun Riza Durmisi. Han har været en lovende spiller. Han er dygtig med bolden, men når du er back i en fire back kæde, er du primært forsvarsspiller. Derfor arbejder vi på at få ham til at forstå at være forsvarsspiller, forklarer Åge Hareide.

Riza Durmisi er ikke sikker på en VM-billet. Han er i skarp konkurrence med Jonas Knudsen og Nicolai Boilesen om en VM-billet. Foto: Jens Dresling.

Tilbage efter tre år

For Nicolai Boilesen er landsholdet et glædeligt gensyn efter tre års fravær.

- Det var ikke planen, at der skulle gå tre år. Men jeg sad ude ét år i Ajax og skulle bruge tid i FCK, da jeg kom hjem.

- Jeg er glad for at få chancen igen og glæder mig til at vise landstræneren, han helt sikkert kan stole på mig. Jeg har stor, international erfaring og det er der brug for i landskampe, hvor du skal levere varen hver gang, påpeger Nicolai Boilesen, der ikke er skræmt af den skærpede konkurrence på positionen.

- Der skal være knivskarp konkurrence om at spille på landsholdet, siger FCK-spilleren, der tror det kan være en lille fordel, han både kan spille i det centrale forsvar og som venstre back.

- Jeg har vekslet mellem de positioner i mange år. Min position er venstre back, men jeg kan udfylde begge roller på et hold. Kan landstræneren bruge mig i det centrale forsvar, så spiller jeg der, påpeger han.

Den sidste kandidat til pladsen i VM-truppen som venstre back er Jonas Knudsen, der blev indkaldt til truppen i efteråret efter Henrik Dalsgaard blev skadet. Han optræder til hverdag i Ipswich, hvor han er stamspiller på Championship mandskabet.

Nicolai Boilesen har leveret stabilt for FCK. Nu får han chancen igen på landsholdet i kampene mod Panama og Chile. Foto: Jens Dresling.

Rundt at besøge alle

Tirsdag satte landstræner Åge Hareide navne på de 24 spillere, der er udtaget til testkampene mod Panama i Brøndby og Chile i Alborg, hvor han må se bort fra skadede Jannik Vestergaard, Andreas Bjelland, Daniel Wass og Kasper Dolberg.

Hareide har hele februar og begyndelsen af marts rejst rundt i Europa for at besøge alle spillerne forud for den nye sæson, hvor Danmark skal forsøge at bygge videre på stimen af kampe uden nederlag. 11 er Hareides tropper foreløbig oppe på uden at tabe. Senest det skete var i oktober 2016 til Montenegro.

- Den trup, der tog os til VM, er vores base på landsholdet. De fortjener chancen igen. Det er vigtigt med stabilitet og loyale spillere.

- For mig har det været vigtigt med mine besøg rundt i Europa at blive bekræftet i, at dem, der ikke spiller så meget, stadig føler sig som en stor dem af truppen. Nu får de chancen for at vise sig frem forud for VM, forklarer landstræneren, der endeligt har begravet planerne om at spille med et tre mandsforsvar. Fremtiden er et dansk forsvar med fire mand.

Han har syv angribere med i sin trup til de kommende to marts-kampe, men forventer kun at udtage seks angribere til sin VM-trup, der bliver udtaget 8. maj.

Yussuf Poulsen, Nicklas Bendtner, Nicolai Jørgensen, Viktor Fischer, Martin Braithwaite, Andreas Cornelius og Pione Sisto er dem, der er udtaget til de to kampe.

- Jeg har udtaget spillerne til denne trup på baggrund af det, de har leveret i 2017. Men udtagelsen til VM kommer til at afhænge af, hvordan spillerne præsterer de næste par måneder, påpeger han.

