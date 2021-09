Hverdagen uden Eriksen: - Et meget stort hul

Hvor svært bliver det i grunden for landsholdet at undvære Christian Eriksen, når hverdagen nu starter uden Danmarks stærkeste offensive kort de seneste ti år?

Det er det, Kasper Hjulmand kalder et rigtig godt spørgsmål.

Landstræneren har ikke selv svaret, men han er udfordret nu, hvor han skal få tingene til at fungere i VM-kvalifikationen uden sin største strateg.

Under EM levede Danmark på en ’rus’ af et stærkt sammenhold, fællesskabet og kollektivet som holdets største stjerne.

Nu melder ’hverdagen’ sig i landsholdslejren, hvor holdkammeraterne kommer til at kigge langt efter Christian Eriksen.

For der vil ikke være den lille boldkunster til at smide den afgørende aflevering. Og ingen ved, om han nogensinde kommer tilbage.

Kasper Hjulmand i snak med Christian Eriksen. Hele vejen støtter landstræneren Inter-spilleren. Og han kommer ikke til at presse på for, hvad der skal ske. - Alt skal foregå i Christians tempo, understreger landstræneren. Foto: Lars Poulsen.

- Christian har i mange år været meget vigtig for det danske landshold. Vi er vant til at have ham omkring os. Og han fylder rigtige meget i det sociale liv omkring holdet, så det bliver en udfordring ikke at have ham hos os, erkender Kasper Hjulmand.

Når man lige ser bort fra Simon Kjær, så er Christian Eriksen den spiller med længst anciennitet i landsholdsregi.

Siden marts 2010 har han været en fast del af landsholdstruppen. Så alle dem, der er kommet ind de seneste mange år, har ikke oplevet et landshold uden Christian Eriksen.

Og faktisk har Danmarks stærkeste offensive kort ikke svigtet landsholdet i særlig mange kampe i perioden over 11 år.

Danmark har – siden Eriksens debut mod Østrig i marts 2010 – spillet 120 landskampe.

Christian Eriksen står noteret for 109 og har altså blot gået glip af 11 kampe i perioden.

Christian Eriksens foreløbig sidste landskamp. Fra opgøret mod Finland. Ingen ved endnu om han vender tilbage til fodboldbanen og dermed landsholdet. Foto: Lars Poulsen.

Med i mange mål

Når man dykker ned i statistikken, afslører den, hvor stor betydning Christian Eriksen har haft for landsholdet, siden han debuterede.

Den 29-årige fynbo har således været involveret i 60 scoringer (36 mål og 24 assist) i sine 109 landskampe.

Det er altså mere end hver anden kamp, hvor han har været involveret i en scoring for Danmark de seneste 11 år. Ganske imponerende!

- Vi kan tage en god base med fra EM, men det er klart, at det bliver meget anderledes uden Christian.

- Vi kommer ikke til at lægge så stort ansvar på Mikkel Damsgaard alene.

- Det handler om, hvordan holdet skal skrues sammen på en lidt anderledes måde. Det her bliver en opgave, vi skal løse i fællesskab på hele holdet, forklarer Kasper Hjulmand.

Thomas Delaney er helt enig i, at opgaven med at erstatte Christian Eriksen skal løses kollektivt.

- Det er et meget stort hul, vi skal fylde ud efter Christian. Mikkel Damsgaard er en dygtig spiller, men han har ikke spillet Christians position.

- Derfor må det være et ansvar, som ligger på alle vores skuldre i truppen, mener Thomas Delaney.

Simon Kjær er den eneste, der har været længere i landsholdstruppen end Christian Eriksen. Han kom med i 2009, mens Eriksen fik debut året efter. Foto: Lars Poulsen.

Kommer ikke hjem

Christian Eriksen befinder sig for tiden i Milano, hvor han er i gang med en række undersøgelser i sin klub, Inter.

Han fik – efter kollapset mod Finland 12. juni – indopereret en hjertestarter, en såkaldt ICD-enhed. Undersøgelser skal vise, om han skal leve med den resten af livet.

Han kan kun spille videre i Italien, hvis den bliver fjernet. Til gengæld må han gerne spille videre med en hjertestarter i Holland. I hans tidligere klub Ajax spiller den hollandske landsholdsspiller Daley Blind med en hjertestarter.

- Jeg forventer ikke, at Christian kommer og besøger os i landsholdslejren i denne samling. Og jeg tror heller ikke, han kommer for at se de to kampe i Parken, siger Kasper Hjulmand.

Christian Eriksen 109 landskampe 36 mål 24 assist Kilde: Transfermarkt