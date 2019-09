Hvidovre-målmand skal stoppe spanske stjerner

Den 20-årige Hvidovre-målmand Filip Djukic kan se frem til at komme under beskydning, når Montenegros U21-landshold møder de spanske Europamestre på udebane - fredag holdt Djukic målet rent mod Færøerne

Normalt er det angribere som Anders Holvad og Rune Nautrup, som Hvidovre-målmand Filip Dukic står overfor.

Men tirsdag er 1. divisionsangriberne skiftet ud med Barcelona-stjerneskuddet Carles Pérez og Dinamo Zagreb-profilen Dani Olmo.

Den tidligere FCK-keeper fik fredag sin første start for Montenegros U21-landshold, der på hjemmebane slog Færøerne 3-0 i EM-kvalifikationen.

I næste uge bliver der skruet gevaldigt op for sværhedsgraden, når de forsvarende spanske Europamestre venter på udebane.

Spanien har stadig matchvinderen fra finalesejren over Tyskland, Dani Olmo, på holdet, og Djukic kan se fem til at komme under beskydning i det montenegrinske mål.

- Jeg er sindssygt stolt over min første start for U21-holdet. Det er meget stort for mig og min familie, at jeg er kommet hertil.

- Men lige nu er der bare fuld fokus på kampen mod Spanien, som bliver meget svær. Jeg håber, at holdet og jeg kan ramme dagen, siger Filip Djukic til Ekstra Bladet.

Den 20-årige målmand spillede ungdomsfodbold med blandt andre Carlo Holse og Jonas Wind i FCK, men vendte før sidste sæson tilbage til barndomsklubben Hvidovre.

Her vogter han målet for det lokale 1. divisionshold, men kunne ikke deltage i fredagens opgør mod Skive, da han var af sted på landsholdstjeneste.

Filip Djukic har aldrig repræsenteret et dansk ungdomslandshold, m det blev dog til en kamp på det såkaldte U16-futurelandshold.

Hans forældre stammer fra Montenegro, og det har givet muligheden for at spille for landet.

- Det er specielt, at jeg nu spiller og kæmper for den klub, jeg er vokset op i som barn, og samtidig kan kæmpe og vise mig frem for mine forældres land på U21-landsholdet, siger Filip Djukic.

