Hvor bliver den af, DBU?

Hvad foregik der i Parkens katakomber efter Christian Eriksen kollapsede?

Hvem traf beslutningerne? Blev Kasper Hjulmand og spillerne presset af UEFA til at spille videre?

Det frygtelige øjeblik efterlod mange spørgsmål og endnu intet officielt dokument over hele forløbet i de hektiske minutter i Parken.

Men hele forløbet i Parken førte faktisk til, at DBU-formand Jesper Møller krævede en redegørelse fra DBU’s administration.

Mere end tre måneder efter Jesper Møller fremsatte kravet om en redegørelse, har den endnu ikke set dagens lys.

Jesper Møller bad om en redegørelse fra DBU's administration efter Christian Eriksens kollaps i Parken 16. juni. Den er endnu ikke udarbejdet. Det er uklart om den overhovedet dukker op. DBU's bestyrelse får en redegørelse fra EM senere på året. Foto: Lars Poulsen.

Hensigten hos DBU-formand Jesper Møller, der dog skulle bruge fire dage, før han var klar til at udtale sig om episoden, var ikke til at misforstå, da han udtalte sig til Danmarks Radio om sagen:

- Vi er nødt til at få beskrevet, hvad der skete, så vi kan evaluere på det, sagde Jesper Møller til DR.

Jesper Møller var ikke selv til stede i Parken 12. juni. Han sad i coronaisolation hjemme i Aalborg. Derfor har DBU-formanden ikke været involveret i nogen af de beslutninger, der blev truffet i Parken i de kaotiske minutter, hvor det blev besluttet, at kampen skulle genoptages.

Formanden har siden konstateret, at det – efter hans opfattelse – var forkert at spille kampen færdig samme aften.

Ekstra Bladet har i flere uger jagtet et svar hos DBU i forhold til redegørelsens indhold.

Jesper Møller i selskab med statsminister Mette Frederiksen under Dnamarks 1/8-finale mod Wales i Amsterdam. Foto: Jens Dresling.

Men hverken formand Jesper Møller eller repræsentanter fra DBU’s administration vil stille op til interview om sagen.

I stedet har Ekstra Bladet modtaget et skriftligt svar, hvor DBU via kommunikationschef Jakob Høyer oplyser:

- DBU’s bestyrelse får senere på året en samlet evaluering af EM i København.

- For så vidt angår spørgsmålet om hændelsen omkring Christian Eriksen, er DBU først og fremmest uendeligt taknemmelige for, at alt gik godt og for spillernes og stabens ageren.

- DBU har allerede meldt ud, at man fremtidigt ønsker at sikre, at spillet ikke genoptages igen i lignende situationer, lyder det i det skriftlige svar fra unionen.

DBU har ikke ønsket at svare på yderligere spørgsmål om sagen.