Hvor er Eriksen?

HELSINGØR (Ekstra Bladet): Kasper Hjulmands første træningspas som landstræner i høj sol og med blå himmel over det gamle Helsingør Stadion, var uden Danmarks største stjerne – Christian Eriksen.

Den 28-årige Inter-spiller havde fået forlænget sommerferien og var derfor ikke at se med sine landsholdskammerater.

- Christian har fået fri og møder først i lejren tirsdag, oplyser DBUs kommunikationschef Jakob Høyer.

Tirsdag eftermiddag stiller Christian Eriksen op foran den danske presse, hvor han er parat til at forklare sig.

Christian Eriksens sæson sluttede først 21. august, da Inter tabte Europa League finalen til Sevilla.

Der er mange ting at spørge Christian Eriksen om efter en periode på syv måneder, hvor tingene bestemt ikke er gået som forventet for den 28-årige midtbanespiller.

Christian Eriksen manglede ved mandagens træning i Helsingør. Danmarks største profil møder i lejren tirsdag. Foto: Lars Poulsen.

Han har spillet blot fire kampe fuldtid og står foreløbig noteret for mindre end 50 procent af spilletiden i den italienske topklub.

Og det virker ikke som positive meldinger, der er kommet de senere dage, hvor Antonio Conte er blevet enig med Inter-ledelsen om at fortsætte samarbejdet.

Det er i hvert fald ikke særlig godt set med danske briller, hvor Conte på ingen måder har danskeren blandt sine favoritter.

Corridere delle Sport har for kort tid siden sendt en historie i omløb, hvor Inter er klar til at score kassen på danskeren. Italienerne menes at forlange 375 mio. kr. for danskeren. Destinationen kan igen blive Premier League for den kreative dansker.

Inter hentede Christian Eriksen i januar, udstyrede ham med en kontrakt frem til sommeren 2024.

Se også: Parken-formand revser DBU: - Har skabt mere forvirring end klarhed

Se også: TV-krig om landsholdet

Se også: Hjulmand ved, hvad han vil