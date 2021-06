Hvor fan er I henne?

Tre døgn før Danmarks første hjemmekamp mod Finland er Københavns indre by blottet for EM-stemning og rød-hvide trøjer

Det kan godt være, at restriktionerne løsnes, mens temperaturen begynder at trække folk ud på gader og stræder.

Og det kan godt være, at der kun er tre døgn til, at Danmark mod Finland spiller sin første af tre slutrundkampe hjemme i Parken.

Men det er altså ikke fordi det ligefrem EM’er af fodboldfeber i København.

Tværtimod virker stemningen lige flad som den kæmpebold, der helt symbolsk ligger foran Rådhusets trappe, og som endnu ikke har fået luft til at komme op at svæve.

Ja, faktisk lykkes det ikke for Ekstra Bladet at spotte ret mange euro-bannere, flag eller skilte eller så meget som en eneste landsholdstrøje i gadebilledet i indre by, før vi er nået hele vejen til Nyhavns sidste restaurant mod havnebassinet, La Sirene.

Her sidder Ibi, den marokkanske ejer af den italienske restaurant, iført en fadøl, et forventningsfuldt dollargrin af de større samt en trøje nummer 10 i den udgave, som det danske landshold havde på, da de – og ikke mindst 10’eren Preben Elkjær - charmerede hele verden ved VM i Mexico i 1986.

Ibi, den marrokanske ejer af den italienske restaurant La Sirene, lufter sin danske landsholdstrøje fra Mexico. Slutrunden er vel en international begivenhed. Foto: Lars Poulsen

Ibi fortæller, at han da også har andre landes trøjer hængende i tilfældet af, at værtsrollen pludselig skulle kræve et skifte for stemningens skyld.

For han forventer, at der snart kommer sus i EM-hætten, og at gæsterne så vil strømme til.

Det samme gør et par af byens pølsemænd, som vi taler med undervejs og Ako, der med et stort smil servicerer sine kunder i en af Carlsberg landsholdspyntet udgave af 7 Eleven ved indgangen til Strøget.

- Vi har store forventninger til weekenden. Det er i alt fald sat ekstra folk på vagt, fortæller hun.

7 Eleven forventer stort fodboldryking i weekenden, fortæller Ako. Foto: Lars Poulsen

Onsdag eftermiddag er der til gengæld fredeligt i Sportsmaster lidt henne ad gågaden, men pludselig dukker Rasmus, indehaver af et logistik- og transportfirma, op ved disken og smider 2.000 kroner for fire rødhvide trøjer.

Rasmus køber trøjer og fornemmer, at stemningen er lige om hjørnet. Foto: Lars Poulsen

Dem vil han overrække lige så mange ansatte, når de lørdag skal ud at spise.

- I forhold til, hvordan tingene står, så synes jeg godt, jeg kan fornemme, at det begynder at summe lidt, mener han.

- Jeg har da set flere med landsholdstrøjer på.

Mads Emil har ikke overvældende travlt onsdag eftermiddag, men der ryger stadig flere landsholdstrøjer over disken, fortæller han. Foto: Lars Poulsen

Og bag kasseapparatet bekræfter Mads Emil, at tendensen trods alt er opadgående.

- Jeg oplever, at hver tredje eller fjerde kunde kommer for at købe trøjer nu. Man kan godt mærke, at det så småt begynder at nærme sig, lyder det fra ekspedienten, der – trods sin landsholdstrøje - ikke selv er fodboldfan.

Finlands ambassadør Vesa Vasara glæder sig til at se 3.000 landsmænd i blåt og hvidt i København. Finlands ambassadør Vesa Vasara

Må betale prisen

- Haha, jeg har ikke haft besøg af Ekstra Bladet, siden Finland for nogle år siden blev kåret som verdens lykkeligste land, lyder velkomsten fra Vesa Vasara, Finlands ambassadør i Danmark.

En status, som han og hans landsmænd da godt lige må holde lidt igen med hen ad lørdag aften.

Som de fleste af sine landsmænd er ambassadøren ishockeyfan om en hals, og han skal da også lige fortælle, hvordan Finland forleden måtte nøjes med VM-sølv, før han når til den kommende fodboldslutrunde.

- Det er første gang for Finland, så det er da noget exceptionelt, indrømmer han og forklarer, at han venter 3.000 finske fans på besøg i København.

Og de har været villige til at betale en vis pris for oplevelsen, fortæller han.

Flyselskaberne har nemlig hævet priserne til København fra et normalt leje på cirka 1.500 kroner til godt 5.000 kroner.

Ofelia Plads, der snart skal rumme et storskærmsarrangement, er stadig en byggeplads, men snart skulle der gerne komme mere luft under Dannebrog. Foto: Lars Poulsen

Og de løber såmænd også en corona-relateret risiko.

- Sundhedsmyndighederne er noget nervøse derhjemme. Vores smittetal er meget lavere end det danske.

- Alle finske borgere har ret til at rejse ud og komme hjem, men så skal de også i karantæne, vist nok i ti dage, som dog kan kortes ned efter visse tests, fortæller Vesa Vasara og beroliger helt af egen drift:

- De er vel som alle andre fodboldfans, men de skal nok opføre sig ordentligt.

