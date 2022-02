Hvordan kunne de misse det?

Fredag kom det frem, at DBU blandt andet har haft aktier i flere af Qatars største banker. Derudover har DBU haft statsobligationer i Qatar samt obligationer i det statsejede energiselskab QatarEnergy.

Det flugter langt fra med den kritiske dialog, som Unionen har fortalt, man har med landet, der afholder VM i slutningen af året, og derfor afhændes investeringerne nu.

Ifølge kommunikationschef Jakob Høyer fandt DBU først ud af, at der var penge investeret i Qatar, efter unionen fredag 11. februar oversigten ud på sin hjemmeside til offentligt skue. Et dokument, som de åbenbart ikke har set igennem inden udgivelse - du kan se det her.

For i dokumentet tager det kun et øjeblik at finde ud af investeringernes ophav. Udover Qatar er der også lagt penge i lande som f.eks. Saudi Arabien, Kina, Rusland og skattelyet Cayman Islands.

Investeringerne i Qatar udgør cirka 0,1 procent af DBU's samlede portefølje på 218 millioner kr., og ifølge radiokanalen 24syv så har det givet en fortjeneste på mindst 190.000 kroner.

- Jeg havde ikke fantasi til at tro, at vi kunne have investeringer i Qatar. Det er mig en gåde, at det kunne komme så langt ud. Så snart vi blev gjort opmærksom på det, tog vi en beslutning om, at de papirer ønsker vi at afhænde. Vi har lavet en fejl. Det erkender vi. Og nu gør vi noget ved det, siger Høyer til Reporterne på 24syv.

Ekstra Bladet har en række opfølgende spørgsmål og har søgt svar hos DBU’s formand, Jesper Møller, der så sent som i oktober på Clarion Hotel i København fortalte til Ekstra Bladet, at der ville komme transparens i investeringerne, når regnskabet blev lagt frem. Det løfte levede DBU fint op til.

Nu er det imidlertid kommunikationschefen, der har overtaget møgsagen, og han har ikke yderligere svar end dem, som han har givet i sagen, fortæller han til Ekstra Bladet.