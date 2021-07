Hylder Eriksen: 'En stor plads i mit hjerte'

Ligesom i resten af verden er englænderne blevet ramt af den skæbne, der overgik Christian Eriksen i Danmarks premierekamp ved EM mod Finland.

Derfor vil England stå for en særlig markering af den danske stjerne, der i årevis splittede Premier League-forsvarene ad, inden onsdagens semfinale, hvor en særlig trøje vil blive overrakt til det danske hold.

En gestus, der især betyder noget for Harry Kane, der nød godt af Eriksens evner, mens danskeren spillede i Tottenham.

- Jeg skrev til ham, da det skete, og han skrev tilbage et par dage senere. Jeg vil ikke bombardere ham, men han har en stor plads i mit hjerte. Min kone og hans kone er gode venner, så de har talt sammen, fortæller den engelske anfører, der dog ikke er i tvivl om, hvem Eriksen hepper på onsdag aften.

- Jeg er gode venner med Christian. Han er en stor del af deres succes i årenes løb. Det var en forfærdelig ting, der skete for ham, og det vigtigste er, at han har det godt og er i bedring. Jeg er sikker på, at han hepper mere på Danmark end på mig, konstaterer angriberen.

Han håber på, at de kan se hinanden, når Christian Eriksen er inviteret til EM-finalen på Wembley.

Men inden da skal England helst have hentet det første trofæ siden 1966.

- Jeg glæder mig til at møde ham igen. Forhåbentlig går det godt for England, og jeg kan hilse på ham på søndag efter en god dag.

Englands landstræner, Gareth Southgate, ser frem til at hædre Christian Eriksen, selvom det sker på en uhyggelig baggrund.

- Vi så det, da det skete. Alle var bevægede og bekymrede over det, de så. Så det er fantastisk at høre, at han har det godt. Det faktum, at han var sådan en imponerende spiller i Premier League betød, at vi ville gøre noget særligt, siger han.

Harry Kane kommer i kampen til at stå overfor Kasper Schmeichel, der er den målmand, han oftest har scoret mod i Premier League.

Det får dog ikke nogen direkte betydning, siger stjerneangriberen, der har tænkt sig at sparke den i kassen ligegyldigt, hvem der forsøger at stå i vejen.

- Uanset hvem, der står på mål og hvem, jeg spiller mod, så tror jeg på mig selv. Nogle gange har man bare hold eller tidspunkter, hvor man scorer mere mod forskellige hold eller personer.

- Forhåbentlig kan jeg fortsætte det og score nogle flere, men det vigtigste er, at vi går videre, lyder det selvsikkert fra Englands største måltrussel.