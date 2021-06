Hylder Kjær: 'Overmenneskelig styrke'

En anfører har mange opgaver.

De mest banale handler om at udveksle vimpler og håndtryk med kollegaen hos modstanderne inden kampstart, mens det egentlige ansvar handler om at være trænerens forlængede arm og optræde som en leder, der går forrest og udstikker linjen ved eksemplets magt.

Det sidste gjorde Simon Kjær i den grad forrige lørdag, da hans mangeårige holdkammerat og nære ven Christian Eriksen fik hjertestop i EM-premieren mod Finland.

Kjær var med til at lægge vennen i aflåst sideleje, forhindre ham i at sluge tungen, trøste hans chokerede kæreste, Sabrina Kvist Jensen, og siden danne det værn, som skærmede mod kameraer og tilskuernes blikke, inden han senere stærkt påvirket måtte opgive at gennemføre kampen.

Siden har han skullet være leder i truppen samtidig med, at han selv har været gennem en personlig proces med at fordøje traumet.

En svær opgave, som han ifølge Kasper Schmeichel har løftet på imponerende vis.

- Som anfører kan man ikke spille skuespil. Man skal være sig selv, og man viser, hvem man er i sådanne situationer, og der har Simon vist, hvilket stort menneske, han er, og hvilken fantastisk anfører, han er, lyder det med dyb respekt fra målmanden.

- At skulle stå og se på, hvad der skete, og have overskud til at lede og føre an, det kræver en overmenneskelig styrke, synes jeg.

- En rigtig mand og rigtig anfører tør vise, når tingene gør ondt, være sårbare, følsomme og sig selv. Det har jeg også selv sagt til Simon, at jeg beundrer ham for. En fantastisk spiller, det ved vi alle sammen. Som anfører og menneske kan Danmark simpelthen ikke bede om mere, fastslår Kasper Schmeichel.

Men det har ikke været let, fortæller Simon Kjær, der på søndagen afsluttende pressemøde før gyseren mod Rusland for første gang har talt om den værste uge i landsholdets historie.

Han har især lænet sig op af Schmeichel i sin egen bearbejdelse af de voldsomme oplevelser.

- Han har været en kæmpe støtte, men det har de alle sammen. Det har været en intens proces, det er det stadig Men jeg glæder mig også til at komme ud og spille fodbold, fortæller den danske anfører.

- Jeg tror bare, at vi reagerede sådan, som vi følte var rigtigt. Sådan, jeg reagerede som anfører, sådan reagerede Kasper og alle de andre som en enhed. Det er vildt at se tilbage på. Jeg er stolt over, hvordan vi håndterede det hele, understreger han.

- Det sammenhold, der er, har været fundamentalt for os. Det er en aften, vi aldrig kommer til at glemme. Der er en taknemmelighed over, at Christian er ok. Vi andre skal stille og roligt videre, og arbejde med det, vi kan gøre noget ved. Det er at spille fodbold, konstaterer Simon Kjær, der opfordrer alle til at give Christian Eriksen og familien ro.

Simon Kjær er rørt over den opbakning, der er strømmet til landsholdet fra hele Danmark, og atmosfæren i Parken mod Belgien gik rent ind hos den danske kaptajn.

- Den opbakning vi fik den anden aften, er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg har aldrig oplevet Parken sådan, og håber, at vi kan få den samme opbakning igen, siger han før kampen, der kan sende Danmark i ottendedelsfinalen eller på tidlig sommerferie.

Kasper Hjulmand har også kun lovord til overs for sin anfører.

- Gruppen har reageret ekstremt stærkt overfor hinanden, og mange enkeltpersoner har reageret stærkt. Her er Simon en af dem, der træder i karakter og viser hvem, han er, forklarer landstræneren

-. Det undrer mig ikke. Den kraft og den omsorg han har vist, har været fantastisk. Simon har virkelig taget fat og vist hvilket stort menneske, han er.

