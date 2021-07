Hylder konen og drengene: De har vikingeblod i årerne

Da Ekstra Bladet rejste til Baku med mellemlanding i Istanbul natten til fredag, dukkede et kendt ansigt op i køen til slutdestinationen.

Det var Martin Braithwaites berømte kone, Anne-Laure, der selv har skabt en karriere som journalist og tv-vært i Frankrig.

Hun havde hænderne fulde med parrets mindste søn Valentino, der er lidt over et år, samt de tre ældre drenge.

De har fulgt det danske hold hele vejen igennem, og det inkluderer altså besværlige rejser midt om natten. Alt for at støtte den danske angriber, der kæmper for den ultimative landsholdsdrøm.

Det betyder så meget for familiemanden Martin Braithwaite.

- Helt sindssygt at folk tager en tur til Baku. Hvem tager til Baku? Det er der ikke nogen, der gør. Når landsholdet spiller, så tager alle til Baku, og det er fantastisk. Selv min kone og børn er rejst, så det er fantastisk at se, at det danske er smittet af på dem.

- Der er vikingeblod i dem, og de vil også ud at erobre hele Europa.

Foto: Tariq Mikkel Khan

England lukket

Nu bliver det imidlertid svært for familien at fortsætte den utrættelige støtte, for det ser ud til, at det kun er fans, der er bosiddende i England, der kan komme ind til semifinalekampen.

Den slags beslutninger er ude af Braithwaites hænder, men han håber, at der kan nå at ske noget på de få dage, så de danske støtter kan komme med på Wembley.

- Jeg håber på, at det ændrer sig. De danskere, der vil se semifinale, skal have lov til det. Det er desværre ikke noget, jeg styrer, men der er stadig håb, lød det fra Braithwaite.

Et håb, der blev endegyldigt slukket søndag eftermiddag.