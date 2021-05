Hylder legende i rørende DBU-video

Optimismen bobler i fodbold-Danmark forud for den EM-fest, der rammer København om få uger.

Tirsdag aften steg den spirende slutrunde-feber et nøk, da Kasper Hjulmand satte navne på de 26 spillere, der skal forsøge at gentage den mirakuløse EM-triumf fra 1992, hvor Richard Møller Nielsen stod i spidsen for det hold, der vandt guld i Sverige.

I modsætning til tidligere tiders klassiske pressemøder, hvor landstræneren læser navnene op på de udvalgte, havde DBU valgt at gå nye veje med en elegant video, hvor de 26 spillere blev afsløret af en række af landets kendteste ansigter.

Melvin Kakooza, Caroline Wozniacki og Rasmus Seebach var blandt stjernerne, der var hidkaldt til formålet.

Trods stjerneparaden fik Richard Møller Nielsen dog lov til at spille en hovedrolle i videoen, der var en stor hyldest til dansk fodboldkultur fra børnefodbold til EM-triumf.

Se videoen øverst i denne artikel.

I en rørende scene står den afdøde trænerlegendes søn, Tommy Møller Nielsen, foran faderens mindesmærke, mens man hører Richard Møller Nielsens ord, der forhåbentlig kan inspirere det aktuelle landshold.

- Man kan sætte sig nogle mål, og lade folk grine af det, ikk'?Men man kan se, at det kan lykkes. Hvem havde troet, at vi kunne blive Europamestre? Ingen!, lyder legendens ord.

I videoens indledning står de nu midaldrende finalehelte John 'Faxe' Jensen og Kim Vilfort igen på balkonen på Københavns Rådhusplads med Kasper Schmeichels trøje.

Og sikke en fest, det ville blive, hvis ejermanden selv kan indtage den plads senere på sommeren.