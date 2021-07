Hylder sit hold efter EM-exit

De spanske landsholdsspillere skal være stolte og glade over deres præstation mod Italien trods nederlaget i EM-semifinalen.

Det siger landstræner Luis Enrique efter kampen, der først blev afgjort efter 1-1 i ordinær tid og siden forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

- De (Italien, red.) ventede bare på at komme i straffesparkskonkurrence i den forlængede spilletid, mens vi kunne have spillet en halv time mere, siger Enrique.

- Vi kan være glade og stolte over, hvad vi har vist. Vi blev ved med at spille på vores måde.

I straffesparkskonkurrencen blev den udskældte angriber Álvaro Morata den uheldige skurk for Spanien, da det var hans brændte forsøg, der lod Jorginho afgøre kampen med Italiens sidste spark.

Luis Enrique forsvarer dog angriberen efter kampen, ligesom han har gjort det hele turneringen.

- Han har et problem med sit lår, og det siger virkelig meget om hans personlighed, at han på trods af det gerne ville sparke et straffespark, siger Enrique.

Spanien kan se tilbage på en turnering, hvor holdet nåede hele vejen til semifinalen med en af turneringens yngste trupper.

Og det fylder landstræneren med håb for fremtiden.

- Vi har mange unge spillere, der har gjort ting, du ikke kunne forestille dig, at de ville være i stand til. Og vi har været et hold fra start til slut, siger Enrique.

Han hylder især den 18-årige Pedri fra Barcelona, der har spillet stort set samtlige minutter for Spanien ved EM, og som igen i semifinalen imponerede stort ved at ramme en medspiller med samtlige afleveringer i løbet af kampen.

- Jeg har aldrig nogensinde set en 18-årig gøre, hvad Pedri har gjort.

- Hvordan han har spillet, hvordan han har læst kampene, hans kvalitet, hans karakter i denne type kampe. Det er uden for al logik, slutter landstræneren.