Hylder smukke billeder

Se det rørende tv-klip over artiklen

Superstjernen Lionel Messi fik natten til søndag omsider vundet en stor titel med Argentinas landshold.

Messi spillede ikke prangende i finalesejren på 1-0 over Brasilien i Copa America, men det var tydeligt, at titlen betød alt for den argentinske troldmand.

Efter slutfløjt gik Brasiliens store stjerne Neymar over, og midt i den argentinske jubel omfavnede han Messi for at give ham en laaaang krammer på helt op til 24 sekunder, og tv-billederne skabte et smukt og rørende øjeblik foran alverdens tv-skærme.

Det vakte opsigt, for Neymar havde jo lige tabt en stor finale på hjemmebane og burde være rasende og frustreret, men viste i stedet overskud. Se tv-klippet i afspilleren over artiklen.

- De er modstandere og ikke fjender, og det er det, fodbold giver. Den menneskelige side og venskaber overgår resultatet, siger den brasilianske landstræner Tite til Globoesporte.

- Når der også er venskabelighed mellem andre spillere og mellem trænerne, sender det en besked til offentligheden. Uanset, hvor stor smerten er, så skal du kunne gøre sådan, siger Tite.

Der har tidligere været ondt blod mellem Brasilien og Argentina, men Tite mener, at krammet er et godt tegn.

- Det er storhed i nederlagets stund, når man anerkender rivalen. Måske er billedet af Messi og Neymar efter kampen den besked, vi skal give, uddyber Tite.

Efter kampen viste billeder også, hvordan Messi og Neymar sad sammen og hyggede sig i bare maver. De to spillede da også sammen i Barcelona fra 2013 til 2017, inden brasilianeren rykkede til PSG.

Artiklen fortsætter under billederne

Også efter kamptrøjerne var smidt, fortsatte Messi og Neymar med at hygge sig, selvom de spiller for lande, der normalt er rivaler. Fotos: Ricardo Moraes/Ritzau Scanpix

Efter kampen afslørede den argentinske landstræner Lionel Scaloni, at Messi havde gennemført finalen i Rio med en skade.

- Hvis argentinerne kendte ham, som vi på holdet gør, så ville de elske ham endnu mere, end de allerede gør, siger landstræneren og kalder Messi historiens bedste fodboldspiller.

Mens holdkammeraten Angel Di Maria scorede sejrsmålet i finalen, så fik Messi alligevel sat et stort aftryk på Argentinas første Copa America-titel i 28 år.

Messi scorede undervejs i turneringen fire gange og bidrog desuden med fem målgivende oplæg, så han endte med at toppe begge lister.

Derfor var det også Messi, der efter finalesejren fik en lufttur af holdkammeraterne.

- Den gav vi til Messi, som fortjente det mest, siger målmand Emiliano Martínez.

Lionel Messi fejrede bagefter sejren med et videoopkald til familien siddende på græsset på det store Maracanã-stadion i Rio.

- Sikke et smukt vanvid. Det er utroligt. Tak gud, skriver han på Instagram.

Det er uvist, hvad der nu skal ske i Lionel Messis karriere, da kontrakten i FC Barcelona er udløbet. Den 34-årige argentiner har spillet hele sin professionelle karriere i den spanske storklub.