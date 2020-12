Hylder Ståles valg

Ståle Solbakken får ros for at have lokket norsk TV2's ekspert og medkommentator ind på landsholdet

Ståle stjæler FCK-profil

Kan du forestille dig Brian Laudrup gå fra jobbet som tv-ekspert til en rolle i det danske landstrænerteam?

I Danmark skabte det størst overskrifter, at Ståle Solbakken tog sin nyansatte analytiker fra Premier League med sig fra FCK til det norske landshold.

Men i Norge fokuseres der mere på, at det lykkedes at snuppe tv-ekspert og medkommentator Brede Hangeland fra norsk TV2 og ind i det trænerteam, som Solbakken torsdag satte.

Og i den norske avis VG hylder klummeskribenten Knut Espen Svegaarden Ståles valg af Hangeland.

- Det tog Ståle Solbakken to sekunder at få Haugeland over på den anden side. Med den position Hangeland har haft hos TV2, så siger det lidt om hans tiltro til Solbakken, at han har valgt at gå tilbage på den anden side, lyder det.

- Jeg lover, at han er værd at lytte til. Brede Hangeland er en af få store kaptajner for Norge de sidste 30 år. Rune Bratseth er den anden.

- Så jeg applauderer Solbakkens valg her. Det kan hurtigt vise sig at blive det vigtigste valg, han gør i sin periode som landstræner. Jeg mener, at dette øger chancen for en slutrunde.

Sådan ser Hangeland ud i 2020 - men nu er det slut med at have kritiske meninger om landsholdet på tv



Norge var til VM i 1994 og 1998 og EM i 2000, men har ikke været med siden, og det vurderes, at Hangeland kan give det sidste skub ikke mindst defensivt.

- Omkring forsvarsspillet har Hangeland med rette været kritisk over for landsholdet, siden han stoppede som spiller. Det er her, han har sin store styrke.

- Men også på det menneskelige plan vil Hangeland blive vigtig for Solbakken og NFF. Han evner at kommunikere. Det er ikke alle, de rer lige dygtige til det, lyder det fra klummeskribenten.

Ståle Solbakken skal hive Norge op blandt de bedste igen. Foto: Lars Poulsen

Hangeland nåede 91 A-landskampe for Norge og spillede desuden med succes for FCK under Ståle Solbakken - ligesom han nåede næsten 300 kampe i Premier League for Fulham og Crystal Palace.

Selv glæder han sig til at starte på landsholdet, men er også trist over at forlade tv-jobbet.

- Det bliver vemodigt. Det har været givende at være med i den gruppe med mange gode folk.

- Men jeg har altid haft et savn efter græsset og det at vinde - og faktisk kan det også være motiverende at tabe, siger Hangeland til Dagbladet.

Og imens kan vi i Danmark vente på, hvornår Brian Laudrup eller en af de andre tv-eksperter fristes til at komme ind omkring landsholdet.

