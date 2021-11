Hyldet i hele verden: Nu skal det være slut

Simon Kjær havde en stor aften ved Ballon d'Or ceremonien, hvor han modtog kæmpe hyldest for sin heltemodige indsats unde Christian Eriksens kollaps ved EM i sommer. Hovedpersonen selv vil dog gerne lægge det hele lidt på afstand nu

Den danske landsholdsanfører blev mandag aften kåret som den 18. bedste spiller i 2021 ved Ballon d’Or-ceremonien i Paris.

Han løb dog med overskrifter af helt andre grunde ude i Europa.

Undervejs i prisuddelingen blev Kjær således hyldet for hans helterolle under Danmarks EM-kamp mod Finland, hvor Christian Eriksen kollapsede.

Da gallaftenen i Paris gik på hæld, fangede italienske Sky Sport den danske AC Milan-stopper og spurgte ham ind til den store hyldest.

- Det var en meget speciel aften. Jeg vil bære det med mig resten af livet. Det var første gang, jeg deltog ved en Ballon d’Or-kåring. Med hensyn til Eriksens ulykke ønsker jeg langsomt at komme videre. Det er en personlig hændelse, som jeg langsomt er nødt til at gemme væk. Også på grund af alle de mennesker og journalister, der altid spørger mig om den episode, siger Kjær.

Han erkender, at han aldrig kommer til at glemme de uhyggelige minutter, der udspillede sig i Parken, men hæfter sig ved, at Eriksen heldigvis endte med livet i behold. Det er det, der betyder alt, påpeger Kjær.

- Det er en hændelse med en lykkelig slutning, men langsomt må jeg lukke ned for den fortælling. Også for min egen skyld. Det er noget, der altid bliver i mit hjerte, som jeg aldrig vil glemme.

Simon Kjær og hans kone Elina Gollert på den røde løber ved Ballon d'Or-kåringen i Paris, hvor landsholdsanføreren blev nummer 18. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Kæmpe succes

Heltegerningen i Parken blev fulgt op af et formidabelt EM for Simon Kjær, der ledte de danske tropper helt til semifinalen.

Den fine form er fortsat ind i Serie A-sæsonen, hvor den 32-årige forsvarsgeneral har været flyvende for AC Milan.

Generelt har tiden i den norditalienske metropol været én lang succeshistorie for den blonde stopper.

Kjær skiftede til AC Milan på en lejeaftale i januar 2020 og blev efter et halvt år købt fri i Sevilla. Det har de ikke fortrudt hos Serie A-giganten, der for nyligt forlængede danskerens kontrakt.

Han har fået en nøglerolle på mandskabet, der i skrivende stund ligger på andenpladsen i Serie A - ét point foran deres lokalrivaler fra Inter og tre point efter Napoli.

I interviewet med Sky Sport forklarer Kjær også, at sæsonens helt store mål er at vinde det italienske mesterskab.

På den europæiske front ser det mere vanskeligt ud, eftersom AC Milan kæmper hårdt for det videre liv og billetten til 1/8-finalen i Champions League.

Her skal de håbe på en sejr over Liverpool i sidste puljekamp, men er samtidig afhængig af resultatet i den anden kamp i gruppen mellem Atletico Madrid og FC Porto.

Simon Kjær var ikke den eneste dansker, der noterede sig for en flot hæder ved Ballon d’Or. Også Pernille Harder blandede sig i topstriden og endte på en 7. plads i kvindernes kåring.

Kasper Schmeichel endte på samme placering i kåringen af bedste mandlige målmand.

Lionel Messi vandt Ballon d'Or for syvende gang, mens Alexia Putellas løb med kvindernes titel.

Du kan se den flotte hyldest som Simon Kjær modtog i videoen herunder: