I chok over forhold: Opdagede hul for sent

Kasper Hjulmand er ikke kommet sig over de elendige baneforhold i Wien - han er rystet over der blev spillet fodbold på en bane, hvor der var et stort hul på 30 cm dybde

15 timer efter sidste fløjt på Ernst Happel Stadion i Wien stod Kasper Hjulmand på træningsbanen i Helsingør.

Et jævnt, flot og velplejet græstæppe. Og det glæder ham. Specielt efter oplevelsen mandag i Wien. Til gengæld er han stadig rystet over det, han oplevede på Ernst Happel Stadion.

For havde Kasper Hjulmand vidst, hvad han så efter kampen, skulle den aldrig være gennemført på de præmisser.

Det handler i særdeleshed om det store hul midt på banen. Et hul på 30 cm, der gjorde det livsfarligt for spillerne.

- Vi har meddelt vores holdning til det østrigske forbund. Og vi er af den klare opfattelse, at banen både var elendig og farlig

- Efter kampen gik jeg ind på banen og så det hul. Det er decideret farligt for spillerne. De hoppede over og løb uden om.

- Hvis vi havde vidst det på forhånd, havde vi ikke spillet før det var udbedret, siger Kasper Hjulmand.

Foto: Lars Poulsen

Kommer I til at indgive en klage til UEFA over baneforholdene?

- Det ved jeg ikke og sparker reelt den beslutning hjørne. Det er reelt op til DBU's ledelse, om man vil reagere over de elendige baneforhold i Wien.

Mens tirsdagen stod på restitutionstræning for hovedparten af spillerne, så venter en fredelig onsdag, hvor hovedparten af spillerne har fået fri.

- Det er vigtigt, at spillerne er klare i hovederne med fire kampe på ti dage, siger Kasper Hjulmand, der dog ikke har givet alle spillerne fri.

- Nogle kommer vi til at prikke på skulderen, andre får lov at være sammen med deres familier.

- Enkelte (Andreas Christensen og Jens Stryger Larsen) er lige blevet far, så de kan få hovedet lidt væk fra fodboldbanen. Andre har bare brug for at få en dag med deres familier, siger Kasper Hjulmand, der altid ikke laver et fælles socialt arrangement onsdag. Alle spillere skal dog møde i lejren igen og spille sammen med truppen om aftenen.

Foto: Jonas Olufson

