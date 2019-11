I dag afgøres Danmarks EM-skæbne

Fredag er store skæbnedag for DBU, de danske landsholdsspillere og landsholdets mange fans. En lodtrækning vil således afgøre, om Danmark får to eller tre hjemmekampe ved næste sommers EM-slutrunde.

Og dermed også klart bedre forudsætninger for at kvalificere sig til ottendedelsfinalerne.

Danmark og Rusland er for længe siden blevet parret i slutrundens gruppe B, men da begge er blandt EM's 12 værter, er et af landene nødt til at spille en enkelt gruppekamp på udebane.

Derfor vil en lodtrækning klokken 12 afgøre, om mødet mellem Danmark og Rusland skal spilles i København eller i Skt. Petersborg.

Lodtrækningen mellem Danmark og Rusland sker i forlængelse af lodtrækningen til playoff-kampene, hvor de sidste pladser til slutrunden skal fordeles.

Som de fleste efterhånden er bekendt med, spilles næste sommers Europamesterskab i fodbold i 12 forskellige lande i anledningen af turneringens 60 års jubilæum.

Danmark er blandt værterne og det er på forhånd fastlagt, der skal spilles tre gruppekampe og en ottendedelsfinale i Parken. Danmark har altså mulighed for enten to eller tre gruppekampe i Parken, mens en eventuel dansk ottendedelsfinale med sikkerhed ikke spilles i Parken.

Den spilles i stedet i enten Amsterdam, Bilbao, Glasgow eller Bukarest afhængigt af Danmarks placering i gruppen.

30. november vil lodtrækningen til selve gruppespillet finde sted. Her er Danmark sikker på at blive puljet med Belgien og Rusland, mens der er to muligheder fra lodtrækningens nederste seedningslag: Finland og Wales.

Lodtrækningen mellem Danmark og Rusland kan følges direkte på ekstrabladet.dk fra klokken 12.

Du kan læse meget mere om den kommende EM-slutrunde nedenfor.

