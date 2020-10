I ekstase over Schmeichel: Verdens bedste målmand

Mon ikke, Mason Mount egentlig havde set den bold inde? Vi var mange, der frygtede det værste og nogle få, der håbede det bedste. Men Kasper Schmeichel fik med en vanvittig refleks og et alt andet en slapt håndled fistet kuglen ud af farezonen, og så holdt han og Danmark nullet.

Nok engang!

- At vinde på Wembley over England er da en skalp af de helt store. Sidste gang var det Spanien, der vandt for fire år siden, og ligesom det i 1983 var en skalp for Danmark at vinde herovre, så er det også for Kasper Hjulmands projekt . Nu har han medvind ind i de næste kampe, siger en forholdsvis afdæmpet Flemming Povlsen i tv-studiet efter 1-0 sejren.

Thomas Gravesen er mere entusiastisk:

- Vi har også verdens bedste målmand! Vi har ham – og han er bare klar!

Se de øvrige højdepunkter og Christian Eriksens scoring her.

Faktisk var det vel tæt på at blive en bedrøvelig omgang, fordi England allerede efter en halv time røg en mand i undertal.

Thomas Gravesen er græsk/katolsk:

- Endelig går det Danmarks vej. Det er mærkeligt, for når det sker, så skal vi til at analysere hvorfor og ned i verdens mindste detaljer. Okay, det er ikke verdens største straffespark, men engang imellem må dommerne da godt fløjte Danmarks vej, siger vejlenseren.

Lars Jacobsen:

- Hvis jeg ikke tager meget fejl, så var jeg selv med på banen, da vi sidst spillede mod England på Wembley. Det var en af Kaspers første opgør, og han stod bare en kongekamp på den helt store scene i sit andet hjemland. Han er fremragende og har været det i lang tid, og når du ser den her redning… Den refleks… Så finder du altså bare ikke nogen bedre i Europa, siger fynboen.

Thomas Gravesen:

- Det vise bare, hvor dumme de er i Chelsea, Liverpool og alle de andre steder, hvor de har handlet målmænd. Ja… Liverpool måske ikke så meget – men i hvert fald i Chelsea, der køber en mand til 750 millioner – og så er Kasper på markedet samtidig. De må jo sidde og rykke sig i skægget. Han er jo en verdensklassemålmand.

- Han er jo lynende hurtig inde på stregen. Han står bare og er klar.

