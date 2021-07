I flæsket på journalist: 'Skam dig'

Virgil van Dijk tordner mod britisk journalist, der har skrevet, at flere hollandske spillere ikke vil have, at Louis van Gaal bliver ny landstræner

Holland blev allerede slået ud i 1/8-finalen ved EM, hvilket også blev Frank de Boers endestation som landstræner.

Blandt kandidaterne til afløse Frank de Boer er Louis van Gaal nævnt. Han har tidligere stået i spidsen for Hollands landshold to gange.

Ifølge Mirror-journalist Simon Mullock vil flere hollandske spillere dog ikke have van Gaal som landstræner.

'Virgil van Dijk er i front af hollandske stjerner i oprør mod Louis van Gaal-comeback,' hedder overskriften i en artikel.

'Louis van Gaal er klar til at blive udnævnt til næste hollandske landstræner, men Virgil van Dijk og nogle af hans landsmænd er stærkt imod, at den tidligere Manchester United-chef vender tilbage', lyder det i Mirror, hvor der også står, at 'van Dijk menes at være rasende' over det.

Det fremgår ikke i artiklen, hvor informationen kommer fra. Ekstra Bladet har kontaktet det britiske medie for en kommentar, men de er endnu ikke vendt tilbage.

Van Dijk spillede senest for Holland i oktober, inden han blev skadet mod Everton. Midtstopperen nåede ikke at blive klar til EM. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Hollands anfører Virgil van Dijk har efterfølgende rettet skarp kritik mod det britiske medie.

'Historien er fuldstændig falsk. Det har aldrig været vigtigere for journalister at fortælle sandheden og ikke bare finde på noget. Skam dig, Mr. Mullock,' skriver Liverpool-stjernen på Twitter.