I har blæst os helt bagover

De 25.000 tilskuere i Parken ville ikke slippe spillerne. Billetten til 1/8-finalen blev fejret, som om det var den helt store triumf.

Kasper Hjulmand og spillerne måtte rundt til alle fire tribuner for at modtage folkets hyldest.

Siden var der fest og glade dage i de københavnske gader natten til tirsdag.

4-1 sejren over Rusland blev i sandhed fejret, som var det en EM-triumf.

De danske spillere holdt sig heller ikke tilbage, da de kom hjem på spillerhotellet. Det var blevet lyst, før flere af spillerne kom i seng.

Den støtte, den opbakning og kærlighed har spillerne ikke oplevet i flere år. Nærmest i mange år. Man skal tilbage til årtusindskiftet for at mindes en så loyal opbakning til landsholdet.

- Den støtte, vi har fået, har givet os vinger. Uden den kunne vi ikke have gjort, hvad vi har formået.

- Men jeg tror også, der har været et stort behov for os danskere for at fyre den af, feste og være mere sammen efter tiden med coronaen, siger Kasper Hjulmand.

Daniel Wass med ryggen til og Andreas Christensen har været imponeret over den støtte, danskerne har vist dem. Foto: Lars Poulsen.

Blandt spillerne har man i sandhed også bemærket den kærlighed, danskerne har vist dem.

- Jeg kan godt mærke, at opbakningen er en lille smule anderledes, end vi har oplevet tidligere. Jeg synes, det er fantastisk, vi har været med til at samle Danmark igen. Det er bare en rar følelse, siger Daniel Wass

- Når man ser i Parken, ser ude på gaderne, når vi kører i bussen herfra. Alle står ude på gaderne, siger Daniel Wass.

Andreas Christensen har også lagt mærke til den kolossale opbakning, danskerne har vist landsholdsspillerne de seneste par uger.

- Vi har set hvert et flag. Den støtte har givet os så meget på banen. For os kan budskabet være svært at få ud til alle, men vi er så taknemmelige over den støtte, danskerne har vist os alle steder, siger han.