Normalt nøjes Christian Eriksen med at lade fødderne tale.

Men torsdag talte landsholdets største stjerne sig undtagelsesvist i overskrifterne, da han stillede spørgsmål ved værdien af træningskampe midt i en coronatid, der har skabt et voldsomt kampprogram.

- I sidste ende er det ikke noget værd at spille de testlandskampe. Det er det jo ikke, lød det sjældent skarpt fra Eriksen,

- Det er op til landstræneren at beslutte, hvem der skal spille og belastes, men det er en svær balancegang, fordi det både udefra og også tit på banen er ligegyldigt med netop venskabskampe, sagde han efter 2-0 sejren over Sverige, hvor afbuddene væltede ind og hele otte mand fik debut.

Men sådan kan man ikke sætte det op, mener Kasper Hjulmand, der har talt med Christian Eriksen om udtalelserne.

- I har strammet den lidt i forhold til Christian, fordi han mente det samlede billede.

- Testkampen er her, og så er den vigtig. Men i det samlede billede, især nu med corona, er der nogen, der skal stå op for spillerne, for det er deres job at spille.

- Vi, trænerne i klubberne og ude i forbundene, skal forstå, at vi bliver nødt til at se på deres belastning. Ellers bliver det, som det er lidt i øjeblikket, hvor det er for meget, de bliver udsat for, siger Kasper Hjulmand, der fredag svang kniven efter endnu en dag med heftig trafik både ind og ud af Hotel Marienlyst.

Efter de syv spillere fra England ankom i privatfly, blev andre syv sendt hjem.

De blev sendt hjem fredag: Oliver Abildgaard

Anders Dreyer

Erik Sviatchenko

Rasmus Falk

Jesper Hansen

Oliver Christensen

Victor Nelsson De ankom fra England: Kasper Schmeichel Andreas Christensen Jannik Vestergaard Pierre-Emile Højbjerg Mathias Jensen Henrik Dalsgaard Jonas Lössl

Blandt dem de to FCM-spillere, Erik Sviatchenko og Anders Dreyer, som altså tog karrierens mest ærgerlige taxatur sammen med smittede Robert Skov forleden.

- Det er brutalt. At blive hevet ind og have gode chancer for at spille en landskamp mod Sverige, og i stedet blive sendt i isolation. Det er så synd for dem, lyder det medfølende fra Kasper Hjulmand.

Men der var ingen kære mor.

- Vi får syv gode spillere hjem fra England, og det får nogle konsekvenser for andre. Det er en unormal situation, vi står i. Men derfor gør det ikke mindre ondt. Det er jo ikke ’bare’ en landskamp, siger landstræneren om fredagens prikkerunde.

- Det er helt vildt, hvor meget det betyder at få lov til at spille en kamp. Det er ikke det fedeste at prikke nogen på skulderen og sige, at de godt kan køre hjem igen.

