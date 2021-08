I kontakt med DBU: 'Klagede over knæsmerter'

Martin Braithwaite skal efter planen møde ind i landsholdslejren mandag forud for Danmarks kommende kampe i VM-kvalifikationen.

Men kort før afgangen til Danmark er angriberen blevet ramt af knæproblemer.

Braithwaite blev udskiftet med et kvarter igen af FC Barcelonas 2-1-sejr over Getafe. Ifølge klubben var han skadet.

- Martin Braithwaite bad om at blive afløst på grund af et problem i sit venstre knæ. Klubbens lægestab er i kontakt med DBU for at følge op på problemet, lyder det søndag aften på Barcelonas hjemmeside.

Braithwaite var fast mand på landsholdet, da Danmark tidligere på sommeren nåede semifinalen ved EM.

Den tidligere Esbjerg-spiller har fået en god start på sæsonen med masser af spilletid og to mål til følge.

Søndag var han atter blandt træner Ronald Koemans udvalgte til startopstillingen.

30-årige Braithwaite har spillet 56 kampe og scoret 10 mål for A-landsholdet.

Landstræner Kasper Hjulmand har modtaget en række afbud før kampene i VM-kvalifikationen mod Skotland, Færøerne og Israel.

Andreas Cornelius og Rasmus Falk døjer med skader og blev søndag meldt ude af opgørene, mens Philip Billing er ramt af sygdom og meldte fra.

I forvejen havde en skade tvunget Jannik Vestergaard til at melde afbud, og Kasper Dolberg meldes tvivlsom til kampene. Sidstnævnte var ikke med i Nices 4-0-sejr over Bordeaux lørdag.