I pool med landsholdsspillere: Advarsel til to tjenere

For tæt omgang med landsholdsspillere i Marienlysts spa-afdeling koster ifølge Se og Hør advarsler til to kvindelige medarbejdere på hotellet

Der er intet opsigtsvækkende i, at de danske landsholdsspillere under samlinger lader op til kamp og træning i Marienlysts store spa-afdeling.

Opsigt vakte det dog hos hoteldirektøren, da han fandt ud af, at de danske fodboldhelte forud for kampen mod Moldova fik selskab af mindst to af hotellets ansatte.

Det er Se og Hør, der har afsløret de unge kvinders tilstedeværelse i Marienlysts mondæne poolområde, og hoteldirektør Michael Lauritsen bekræfter over for ugebladet episoden.

- Jeg har fået at vide, at kvinderne sad i en pool, mens spillerne sad i en anden, og at selskaberne samledes i en, forklarer Lauritsen til ugebladet, der også har fået adgang til en mail, som Lauritsen fredag sendte internt ud til sine ansatte.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Marienlyst Strandhotel er landsholdets faste base, når de samles i forbindelse med landskampe. Foto: PR/Marienlyst Strandhotel

Her kalder han de to medarbejderes opførsel for uacceptabel.

- Desværre er der nogle medarbejdere, der har været for venlige over for landsholdet, hvilket jeg i min vildeste fantasi ikke havde troet ville finde sted.

- Endnu en gang bliver jeg derfor nødt til at minde jer om, at vi naturligvis altid agerer professionelt og ikke omgåes spillerne privat i gæsteområder eller på værelser, hvilket i øvrigt gælder alle vores gæster. Det, der skete i går, er skuffende og helt uacceptabelt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, der i en skriftlig kommentar afviser stor dramatik i forbindelse med episoden.

- Herrelandsholdet bor på Marienlyst Strandhotel i Helsingør og bruger hotellets faciliteter. Derfor møder spillere, trænere og stab også hotellets andre gæster, både på stranden, i receptionen eller i spaen. Vi har valgt denne form for at være åbne og ikke gemme os på et aflukket hotel.

- Vi har fået oplyst af hotellet, at et par ansatte har brugt spaen samtidig med spillerne, hvilket strider imod hotellets regler. Spillerne opholder sig i spaen efter aftale med os i DBU.

- Vi har i øvrigt et glimrende samarbejde med Marienlyst Strandhotel og har aldrig haft problemer af nogen slags, afslutter Høyer.

Ifølge Se og Hør er der divergerende opfattelser af, hvad der foregik i Marienlysts spa-afdeling sidst på aftenen torsdag, men de to kvinder, der er ansat som tjenere på hotellet, var ikke på arbejde, da badningen fandt sted.

Ugebladet beretter, at også kvinder uden tilknytning til hotellet skulle have taget del i poolplaskeriet.

Landsholdet samledes mandag 4. oktober i Helsingør, hvor de opholdt sig, frem til de tirsdag sikrede sig VM-billetten med 1-0-sejren over Østrig i Parken.