I respekt for Eriksen: Har bedt om nyt trøjenummer

- Jeg har bedt om et nyt trøjenummer, siger Jacob Bruun Larsen, der ikke længere vil have nummer 10 på landsholdet, fordi det er Christian Eriksens nummer

Han scorede sit første landskampmål i sin blot tredje landskamp.

Iført trøje nummer 10 scorede Jacob Bruun Larsen karrierens letteste mål, da han blot skulle trille bolden over mållinjen efter Yussuf Poulsens fine forarbejde.

Men det er formentlig sidste gang, at Jacob Bruun Larsen har optrådt i trøje nummer 10 på landsholdet. Det er en trøje, som Christian Eriksen har båret gennem mere end ti år.

Jacob Bruun Larsen takker Yussuf Poulsen for oplægget til sin første landskampscoring. Nu har han bedt om at få et nyt trøjenummer. Foto: Lars Poulsen.

For efter 3-1 sejren over Færøerne fredag aften, bad Jacob Bruun Larsen om at få et nyt nummer, når han i fremtiden er med på landsholdet.

- Jeg har bedt om et nyt nummer. For jeg synes, at trøje nummer 10 tilhører Christian Eriksen, forklarer Jacob Bruun Larsen og uddyber:

- Det er ikke en trøje, jeg har bedt om at få. Men som jeg forstår det, skal der uddeles trøje fra nummer 1-23.

- Nummer 10 tilhører Christian Eriksen, og jeg havde hellere delt min første landskampscoring med ham, og så havde jeg gladelig løbet rundt med nummer to på ryggen, siger Jacob Bruun Larsen.

Til mandagens udekamp mod Skotland vil han også have nummer 10 på trøjen, men fra marts, når landsholdet samles igen, kan han have fået et nyt trøjenummer, hvis han altså bliver udtaget.

Kasper Hjulmand var glad på vegne af Jacob Bruun Larsens første scoring.

- Forhåbentligt kan det give ham et ekstra boost og give ham lidt selvtillid med det første mål på landsholdet, siger landstræneren.