I ringer bare, DBU! Farverig angriber melder sig klar til landsholdet

DBU har de seneste dage kæmpet en desperat kamp for desperat for at få skrabet et hold sammen til testkampen i Slovakiet.

Fodboldunionen er efterhånden ved at have samlet de 23 spillere, der drager til Bratislava, og der er hovedsageligt tale om spillere, der til daglig spiller bold i en hal.

Futsat-landsholdet er sammen med en række 2. divisionsspillere fra Fyn og Storkøbenhavn klar til at redde DBU, og det er en tidligere Superliga-spiller også.

Jimmy Mayasi, angriber med fortid i blandt andet Silkeborg og Horsens, melder sig under fodboldfanerne.

DBU skal bare ringe!

Den farverige angriber spiller til daglig Danmarksserie-fodbold i GVI i Vangede og er altså ikke blandt de spillere, der mandag modtog DBU’s bøn om at melde sig ’for dansk fodbolds skyld’.

Men han er klar til at give et par hjælpende fødder og få et par landskampe på et CV, der i forvejen omfatter klubber som Brønshøj, Egedal og maltetiske Tarxien Rainbows.

- Selv om jeg selvfølgelig støtter spillerne 100 pct., synes jeg, at sagen er kommet alt for langt ud, siger Jimmy Mayasi til Ekstra Bladet.

Jimmy Mayasi støtter spillerne, men synes konflikten er gået for vidt, hvorfor han er klar til at repræsentere Danmark. Foto: Mogens Flindt

Vi møder Jimmy Mayasi på hans bopæl i Valby.

Han er iført guldsko, solbriller, glinsende armbånd, guldhalskæde og et ur i XL-klassen.

Ikke lige frem standardbeklædningen for en Danmarksserie-spiller, men den 31-årige angriber har altid skilt sig ud, og det gør han også i den verserende konflikt.

Han vil gerne kunne fortælle børnebørnene, at han spillede landskampe for Danmark, og samtidig vil han gerne hjælpe DBU - eller måske rettere dansk fodbold.

- Det går bare ikke. Jeg kan se sagen fra begge sider, og jeg tror, at der er meget mere i det, end vi hører.

- Jeg kan godt forstå, at det er et problem for DBU, at deres anfører stiller op for en anden bookmaker, når de har en aftale med Danske Spil.

- Men jeg tænker mest på dansk fodbolds ry, siger Jimmy Mayasi, der ikke er medlem af Spillerforeningen og derfor heller ikke ser det som et problem, at han tilbyder sit landsholdskandidatur.

I baghaven i Valby står GVI-angriberen klar, hvis DBU skulle ringe og have brug for ham til ugens landskampe. Foto: Mogens Flindt

Han arbejder i en fritidsordning i Hvidovre og spiller som amatør i GVI. Og han har sikret sig hos sin arbejdsgiver, at han kan få fri, hvis DBU’s elitechef Kim Hallberg skulle gøre brug af tilbuddet…

- Jeg er 31 år, ikke medlem af Spillerforeningen, så hvorfor skulle nogen være imod det? Jeg kunne forstå, at hvis det var en spiller som Daniel Wass, men vi er så langt fra hinanden.

- Så jeg ville gøre det for dansk fodbolds skyld og for at få en oplevelse som landsholdsspiller. Selv om det er en holdsport, må man godt være lidt egoistisk engang imellem.

- Jeg tager gerne to landskampe for hyggens skyld, inden karrieren stopper, siger angriberen, der aldrig kommer til at gå ned på selvtillid.

Jimmy Mayasi i duel med Brøndby-forsvaret, da han tørnede ud for Silkeborg. Foto: Claus Bonnerup

Som stor fan af Real Madrid kunne han godt tænke sig at møde walisiske Gareth Bale i Aarhus på søndag, og selv om formen ikke er helt som dengang, at han var Superliga-spiller, så rækker den – ifølge Mayasi selv i hvert fald - til to gange 90 minutter.

- Folk, der kender lidt til mig, ved også, at jo flere tilskuere, jo bedre spiller jeg. Jeg tror godt, at jeg kunne lave en pind eller to. Alt kan ske i fodbold.

- Min form er altid tiptop, det er mere de 22 andre spillere. Jeg kender ikke helt deres form, siger GVI-angriberen med et grin.

Han har dog et problem. Altså, udover at han ikke er udtaget til de to kampe.

Tirsdag sidst på eftermiddagen skulle han i aktion for GVI mod Superliga-klubben SønderjyskE i Nymosen i Vangede.

- Det kan godt lade sig gøre for mig. Jeg regner med, at hvis DBU hyrer en spiller som mig, så er det et privatfly - ligesom med Zlatan i Sverige, siger Jimmy Mayasi, der i hvert fald på det punkt er på linje med de A-landsholdsspillere, som ikke skal til Slovakiet…

