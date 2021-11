I slagsmål med DBU om millioner

Det bliver Retten i Glostrup, der mandag skal afgøre om den tidligere landsholdsspiller Kasper Lorentzen har krav på erstatning fra DBU, fordi han mener at have pådraget sig en karriereødelæggende skade på en tur med ligalandsholdet tilbage i 2013.

Spillerforeningen har – på vegne af Kasper Lorentzen – stævnet DBU, fordi man mener, han har krav på en erstatning, fordi skaden siden medførte et stop for fodboldkarrieren på højeste niveau.

Af retslisten fra Retten i Glostrup for hovedforhandlingen, der finder sted mandag kl. 9.15-15.15, fremgår det, at der er tale om en sag med en værdi over en million kroner.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger gør Kasper Lorentsen krav på en erstatning på flere millioner kroner over for DBU.

Kasper Lorentzen i forgrunden til venstre før en landskamp mod Tyrkiet. På billedet ses endvidere Christian Eriksen og Kevin Conboy. Foto: Jacob Ehrbahn.

- Jeg kan bekræfte, jeg mandag skal i retten mod DBU om min skade, der siden førte til karrierestop, siger Kasper Lorentzen, der ikke ønsker at udtale sig yderligere om den forestående retssag, før han sidder i vidneskranken mandag i Glostrup Ret.

Derfor ønsker han heller ikke at forholde sig til, hvor stort det økonomiske krav er mod DBU.

Det er en speget sag, som retten skal tage stilling til mandag. Det handler udelukkende om, at Kasper Lorentzen vil kompenseres, fordi den skade han fik med ligalandsholdet, efter hans opfattelse, førte til karrierestop.

I 2013 var han med ligalandsholdet på tur til Arizona i Canada. Her bliver han skadet, da han skal blokere en aflevering. Hans højre knæ får et vrid, da bolden rammer ham på spidsen af foden.

Kasper Lorentzen fik seks landskampe. Her ses han sammen med Mathias Zanka Jørgensen og Daniel Wass under en træning i Parken forud for en landskamp. Foto: Lars Poulsen.

Knæet hævede op, og han blev beordret til hurtigt at rejse hjem af daværende FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand.

Siden blev han opereret i knæet og måtte efterfølgende gennem yderligere to knæoperationer, inden karrieren blev opgivet i 2015 i en alder af 29 år.

Kasper Lorentzen mødte ellers ind til ligalandsholdet i god form. Han var den markspiller med flest spilleminutter i benene for FC Nordsjælland i efteråret 2012.

Kasper Lorentzen jubler efter karrierens eneste landskampmål mod Cypern. Foto: Lars Krabbe.

DBU er forpligtet til at tegne forsikringer på de spillere, der deltager på diverse landshold.

Kasper Lorentzen og de øvrige spillere på ligalandsholdsturen var også forsikret på turen til Canada.

Han nåede som aktiv at spille i Brøndby, Randers og FC Nordsjælland, inden støvlerne blev lagt på hylden for seks år siden.

Kasper Lorentzen fik seks landskampe. Den sidste spillede han 14. november 2012 mod Tyrkiet.

Han er i dag fodboldekspert på TV 2, U13-træner i Brøndby og planlægger at gå trænervejen. Han bliver færdig som A-træner til januar, og om to år er det planen, at han skal i gang med P-licensen, der er den højest opnåelige som fodboldtræner i Europa.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Har fået to erstatninger

Siden Kasper Lorentzen måtte indstille fodboldkarrieren i 2013, har han allerede fået to erstatninger udbetalt fra Tryg. Han fik først udbetalt et forholdsvis beskedent beløb for varige men.

Men han fik også en erstatning i 2018 for tab af erhvervsevne.

Ved den lejlighed havde han faktisk meget at takke kvindelandsholdet for.



Kasper Lorentzen spillede i både Brøndby, Randers og FC Nordsjælland. Han har fået udbetalt to erstatninger. Nu vil han også have udbetalt karriere-stop-forsikringen, der er et millionbeløb. Foto: Lars Poulsen.

I forbindelse med den nye, kollektive landsholdsaftale for kvindelandsholdet fik Spillerforeningen forhandlet sig frem til, at DBU trak Lorentzens ankesag tilbage.

Derved blev han også kompenseret økonomisk for tab af erhvervsevne.

Udover Kasper Lorentzens sag var der fem øvrige kvindespillere, som blev dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Lorentzen har fået en mengrad på otte procent, hvilket udløste 67.320 kroner i erstatning, ligesom han er tilkendt tab af erhvervsevne på 70 procent.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

DBU: Erstatning er afvist

DBU har gennem mange år været forpligtet til at forsikre landsholdsspillerne, når de er med på diverse landshold.

Det er et led i den aftale, som DBU og Spillerforeningen har praktiseret gennem mange år.

- DBU vil gerne hjælpe og sikre landsholdsspillerne, når de er med landsholdene. Det er en naturlig pligt og opgave for DBU.

- Men vi hverken kan eller vil påtage os ansvaret for skader eller andet, der finder sted, når spillerne ikke er med landsholdet. Det vil være forkert i forhold til det ansvar, der ligger i klubberne, hvor spillerne er til dagligt, siger DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer, der siden pointerer:

Kommunikationschef Jakob Høyer, der her er i samtale med fodoblddirektør Peter Møller, slår fast, at betigelserne for, hvornår en spiller kan få erstatning har været det samme i mange år. Foto: Jens Dresling.

- Vi kan ikke udtale os i detaljer om sagen mellem DBU og Kasper Lorentzen, da den verserer for retten.

Kommunikationschefen vil ikke gå yderligere ind i den konkrete sag, men helt generelt, siger han:

- Overordnet set kan vi sige, at sager om godtgørelse for skader, der er sket, mens spilleren er med landsholdet, og som medfører, at spilleren herefter må indstille sin karriere som professionel fodboldspiller, efter DBU’s opfattelse er et forsikringsanliggende.

- I den konkrete sag har forsikringsselskabet afvist at yde erstatning. Det har vi fulgt. Nu er der uenighed om det afslag, siger Jakob Høyer. Foto: Lars Poulsen.

- Betingelserne for, hvornår en spiller kan opnå erstatning fra forsikringen, var de samme i mange år forud for den konkrete sag, uden at dette har givet anledning til problemer, forklarer Jakob Høyer, der dog på ét punkt godt vil forholde sig til den konkrete sag mellem Kasper Lorentzen og DBU.

- I den konkrete sag har forsikringsselskabet afvist, at betingelserne for at yde erstatning var til stede, og det respekterer DBU.

- Der er imidlertid uenighed om forsikringens afslag er i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået, og derfor må det nu være op til retten at afgøre, hvem der har ret, pointerer Jakob Høyer.