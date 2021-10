I spil til den største pris

På grund af Covid-19 blev Ballon d'Or ikke uddelt i 2020, men det bliver den for 2021, og nu har France Football, som står bag kåringen, afsløret, hvem der er nomineret til prisen.

Blandt de 30 nominerede finder man ikke overraskende spillere som Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne og Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, der vandt prisen i 2019, er naturligvis også nomineret.

Blandt de mere overraskende navne finder man omvendt danske Simon Kjær.

Den danske landsholdsspiller og AC Milan-forsvarer har fundet vej til listen efter en imponerende sæson, og France Football har altså vurderet, at han har været blandt verdens 30 bedste spillere i 2021.

Simon Kjær er allerede blevet hædret af UEFA for sin indsats, da Christian Eriksen kollapsede i Parken. Det kan du læse mere om her: Fornem pris til Kjær og lægehold: 'De er EM's sande helte'

Også Pernille Harder kan høste den store hæder. Hun er blandt de 20 nominerede til kvindernes Ballon d'Or.

Dermed kan hun som første dansker vinde den prestigefyldte pris som årets kvindelige fodboldspiller, som France Football lancerede i 2018.

Prisen blev dog ikke uddelt sidste år, hvor Harder ellers modtog en lang række priser, efter at hun havde været med til at vinde Bundesligaen og blev nummer to i Champions League-finalen med Wolfsburg.

I 2018 var hun tæt på at opnå den store hedder, men her løb norske Ada Hegerberg med prisen med Harder som toer.

Fredag er det også blevet offentliggjort, at den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel er blandt ti nominerede til titlen som årets målmand.

Blandt konkurrenterne til prisen er den italienske EM-vinder Gianluigi Donnarumma, belgiske Thibaut Courtois og tyske Manuel Neuer.

