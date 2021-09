I storform før Danmark-kamp: Svært at holde benene på jorden

- Det var ikke kun en fremragende kamp, men en af de bedste kampe vi har spillet.

Premierminister Naftali Bennett bidrog til euforien, efter Israels fodboldlandshold på hjemmebane slog Østrig med 5-2 i VM-kvalifikationen lørdag aften.

Israel spillede sig med sejren ind i varmen i forhold til at indløse billet til VM, inden holdet onsdag spiller mod Danmark i Parken.

Stjerneangriberen Eran Zahavi forsøger at bevare fokus.

- Det er en fantastisk følelse, og det var en utrolig kamp fra hele holdet. Det var en speciel sejr for Israel, og nu skal vi spille en vigtig kamp hos Danmark tirsdag, siger Zahavi ifølge The Jerusalem Post og tilføjer:

- Det bliver svært at komme ned på jorden, men vi har en meget afgørende kamp foran os. Jeg vil ikke engang forholde mig til vores VM-chance. Vi skal kun have fokus på kampen på tirsdag.

Eran Zahavi har lavet fem mål i Israels seneste to kampe i VM-kvalifikationen. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

Zahavi scorede to gange i 5-2-sejren over Østrig og lavede hattrick, da Israel slog Færøerne med 4-0 på udebane onsdag aften.

Han og resten af holdet kommer altså til København med stor selvtillid, men landstræner Willi Ruttensteiner holder benene på jorden.

- Jeg er meget stolt af holdet. Det spillede over niveau og gav alt. Folk er begyndt at se, hvad holdet kan, når det spiller som en enhed.

- I forhold til vores VM-chancer, så skal vi ikke drømme. Vi skal have tålmodighed. Der er mange kampe endnu, men vi er en i god position, siger Ruttensteiner.

Israel har på andenpladsen 10 point efter sine første fem kampe i gruppen. Danmark topper med 15 point.

Kun førstepladsen kommer direkte til VM i Qatar, men andenpladsen har også chancen for at komme med via playoffkampe.