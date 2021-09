I svime over Danmark: Utroligt

I Israel lægger man sig fladt ned for overmagten Danmark

De har godt nok prøvet det før - i 1999 - men 0-5 mod Danmark gør altid ondt.

Israel fik en på sinkadusen i en propfyldt Parken, og selv til det sidste blev gæsterne sat under pres. Spillehumøret for den danske A-kæde var enormt, og det gik ud over gruppens hidtil næstbedste hold.

I hjemlandet er de israelske medier faldet i svime over den danske præstation i Gruppe F.

- I de første 27 minutter formåede det israelske hold at skjule, at de og Danmark ikke er på samme niveau. Så kom 13 minutter, hvor det, der skulle være sket fra begyndelsen, skete, skriver mediet Haaretz om den ellers gode start som udeholdet fik i København.

Populær herre, ham Joakim Mæhle. Foto: Lars Poulsen

- Danskerne noterede deres sjette gruppesejr ud af seks kampe, og som om det ikke var nok, holdt de igen nullet og har nu en utrolig målscore på 22-0, skriver Maariv.

- Danmark, der allerede var en rang eller to over os, er sprunget endnu længere op og er i dag i de mest formstærke i Europa, skriver Israel Hayom, der også regner danskerne som et top 3-hold i Europa.

Israel fik med den knyttede næve. Foto: Lars Poulsen

Særligt det danske kollektiv bliver fremhævet.

- Danmark har ikke brug for store navne. Det er i eliten på holdniveau, skriver mediet.

Kasper Hjulmands tropper skal forsøge at fortsætte den ubesejrede stime 9. oktober, når Moldova skal aflægges et visit. Og så kan de faktisk sikre sig VM-billetten få dage efter mod Østrig i Parken.